Coronavirus Más de 600 trabajadores infectados por coronavirus en hospitales y residencias de tercera edad de Aragón Hasta el momento se han confirmado 310 contagios entre profesionales sanitarios y casi 200 en empleados de residencias

R. Pérez Zaragoza Actualizado: 01/04/2020 13:50h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El número de contagios de coronavirus se ha disparado en las dos últimas semanas en centros sanitarios y residencias de tercera edad de Aragón. Según las últimas cifras oficiales facilitadas, ya son más de 600 los casos de coronavirus confirmados entre trabajadores de esos servicios. A eso hay que añadir los casos sospechosos y los profesionales que han sido apartados preventivamente del servicio tras haber tenido contactos de alto riesgo, aunque no hayan desarrollado síntomas o no se les haya practicado el análisis de detección.

En la Sanidad pública constan, hasta este miércoles, un total de 452 casos confirmados de contagio de coronavirus entre profesionales, fundamentalmente médicos y personal de enfermería.

Por su parte, en centros residenciales -en su inmensa mayoría geriátricos-, hasta ayer martes había confirmados 177 trabajadores contagiados. De ellos, 50 son profesionales que desarrollan funciones sanitarias en los geriátricos, y los 127 restantes son otro tipo de profesionales de funciones asistenciales y sociosanitarias.

Esta avalancha de contagios entre el personal de hospitales y de residencias ha obligado a abrir bolsas de trabajo con las que tratar de cubrir la gran cantidad de bajas laborales que se ha producido. Además, hay que tener en cuenta que no solo hay que cubrir las vacantes que dejan los casos confirmados, sino también las del resto de profesionales que han sido separados preventivamente del servicio por temor a que también se hayan infectado, aunque no hayan desarrollado síntomas todavía o no se les haya practicado el análisis de detección del coronavirus.