Lambán teme un rebrote del coronavirus por la «imprudencia y temeridad» que ve en la calle

El presidente de Aragón, el socialista J avier Lambán , ha cargado contra la excesiva relajación de las medidas de distanciamiento social que está observando a pie de calle frente al coronavirus . A su juicio, es un riesgo latente que puede truncar la Fase 1 de desescalada, tras dos meses de confinamiento y de estado de alarma.

Al término de una reunión que mantuvo este martes con la patronal de la pequeña y mediana empresa, Cepyme, el presidente aragonés se mostró muy crítico con las actitudes que está observando en parte de la ciudadanía. Habló abiertamente de «imprudencia y temeridad» a pie de calle, de incumplimiento de las normas básicas de distanciamiento social y de una interpretación «abusiva» de la desescalada en aquellas regiones que, como Aragón, entraron en la Fase 1 el pasado lunes.

Javier Lambán lamentó la «bastante poca precaución» que está observando en la calle por parte de ciudadanos que -remarcó- están poniendo en riesgo el delicado camino que todavía hay que recorrer para superar la pandemia.

El presidente aragonés insistió en que, con esos comportamientos, «el esfuerzo realizado puede no haber servido para nada». Por eso, insistió en hacer «un llamiento a toda la sociedad para que no abuse de esas posibilidades que nos ofrece la Fase 1, porque ese abuso en la vuelta a la normalidad podría conducirnos otra vez a problemas que ojalá no se vuelvan a repetir jamás».