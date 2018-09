Política Lambán sale en defensa de la tesis doctoral de Pedro Sánchez pese al plagio El presidente aragonés y líder regional del PSOE considera que la tesis de su jefe de filas es «formalmente correcta»

Roberto Pérez

El presidente aragonés y líder regional del PSOE, Javier Lambán, otrora destacado antisanchista, ha salido ahora en defensa de Pedro Sánchez a vuelta con la polémica por los plagios que incluyen su tesis doctoral en Economía. Lambán, ahora, no ve mácula alguna en el trabajo de Sánchez. La tesis, dice el presidente aragonés, es «formalmente correcta», al margen de cuál sea el valor académico real de este trabajo que lleva la firma de su jefe de filas.

Lambán no ha entrado en el asunto de los plagios y se ha limitado a secundar la versión oficial difundida por el equipo de Sánchez tanto desde Moncloa como desde la sede central del PSOE: los plagios detectados no invalidan la tesis y, por tanto, no es motivo para que se asuman responsabilidades por ello.

Durante un almuerzo con periodistas, Javier Lambán también ha justificado que Sánchez se negara a hacer pública su tesis. La colgó en abierto en internet para intentar frenar la polémica. Según Lambán, no abrir al público una tesis es algo «lógico» para evitar que alguien copie su contenido, sobre todo si lo que pretende el autor es que alguien se la edite en forma de libro.