Lambán pide otros 32.000 millones para las autonomías y estados de alarma regionales

El presidente del Gobierno aragonés, el socialista Javier Lambán , reclamó este viernes en San Millán de la Cogolla (La Rioja) otros 32.000 millones de euros para que las autonomías puedan cuadrar sus cuentas ante la crisis del coronavirus.

Tras los 16.000 millones asignados este ejercicio por el Gobierno a los ejecutivos regionales, Lambán calcula que las autonomías necesitarán «como mínimo» otros 32.000 para cubrir el agujero que ocasionará el Covid en las arcas regionales en 2021, por el hundimiento de los ingresos públicos. Y advirtió que el Gobierno tiene que elegir: o los desembolsa para dárselos a las autonomías, o les permite disparar el déficit hasta el 2 ó el 2,5% del PIB.

Así lo indicó en la rueda de prensa posterior a la Conferencia de Presidentes Autonómicos que celebró Pedro Sánchez con los jefes de los gobiernos regionales en San Millán de la Cogolla y a la que asistió también el Rey Felipe VI.

Durante la reunión, uno de los puntos en los que incidió especialmente el presidente aragonés fue esa urgente falta de fondos a la que se enfrentan los gobiernos autonómicos, según explicó ante los periodistas al término del cónclave. Y desveló que también había reclamado una suerte de estado de alarma regional, una reforma legal urgente para dar a las autonomías capacidad para decretar medidas excepcionales que ahora solo puede acordar el Gobierno central con el concurso del Congreso.

Lambán afirmó que es imprescindible que las autonomías tengan «la posibilidad» de decretar medidas tales como «establecer confinamientos parciales», así como, por ejemplo, «tener flexibilidad para realizar contrataciones de personal» o de compra de material sanitario. «Le he pedido (a Sánchez), en definitiva, que se haga un esfuerzo desde Gobierno y Congreso para adaptar la legislación y dotarnos a las comunidades autónomas de ese tipo de instrumentos que nos harían ser mucho más eficaces en la lucha contra la pandemia».

En su comparecencia ante los periodistas, Lambán también cargó contra los nacionalistas , por la actitud que han mantenido ante esta cumbre autonómica. Aunque sin citarlos expresamente, dejó claro a quién iban dirigidas sus críticas: «Me parece poco edificante, bastante desazonador para los que creemos en el futuro de España como proyecto común, que un presidente autonómico condicione su asistencia a que se le satisfaga una reivindicación exclusivamente suya , territorial, me parece una mancha en esta conferencia de presidentes a la que todos hemos acudido con ánimo constructivo y desde un espíritu de lealtad».

Tras amagar con un plante, el lendakari Íñigo Urkullu (PNV) acudió finalmente a la cita riojana, pero no el presidente catalán, el independentista Quim Torra . Preguntado Lambán para que se extendiera más sobre este caso, evitó profundizar más, aunque se ratificó en la crítica que ya había hecho: «hace mucho tiempo que me abstengo de criticar a ninguno de mis colegas y me planteo mi relación con ellos en términos de colaboración, salvo en custiones que me parecen escandalosas, como a la que me he referido», indicó.