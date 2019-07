Política Lambán ofrece altos cargos a Podemos a cambio de que apoyen su investidura El líder del PSOE aragonés apela al «realismo» y a la «madurez política» de Podemos para cerrar un acuerdo que evite repetir las elecciones y dar «esperanza» a la derecha

El presidente aragonés y candidato a la reelección, el socialista Javier Lambán, ha ofrecido a Podemos ocupar altos cargos en la Administración autonómica a cambio de que apoye su investidura. Era una opción que, como avanzó ABC, se estaba barajando con discreción en las últimas semanas. Ahora, el PSOE aragonés ha optado por hacerla pública para acuciar a Podemos a cerrar el acuerdo de investidura.

Lambán tiene garantizado el respaldo del PAR y de la Chunta. Pero le falta el imprescindible apoyo de Podemos. Sin los cinco diputados con los que se ha quedado la formación morada en las Cortes de Aragón, Lambán no tiene garantizada la investidura y la región se vería abocada a una repetición electoral.

Los días pasan y Podemos se resiste a dar el sí al PSOE. Las posiciones quedaron varadas hace unos días, cuando Podemos exigió entrar en el Gobierno regional, algo que el PSOE ha dejado claro que es imposible. El PAR no acepta compartir gobierno con Podemos. Y el PAR fue la llave que inclinó la balanza en favor de los socialistas tras los comicios de mayo. Los tres diputados aragonesistas tuvieron en su mano permitir un gobierno de derechas con el PP, Cs y Vox, o cerrar esa vía y apostar por el PSOE. Y optaron por esto último. Por eso, el PSOE insiste en que ese acuerdo esencial con el PAR no puede ponerse en cuestión a estas alturas, lo que no impide -insiste Lambán- que Podemos pueda tener mando en plaza en la Administración autonómica y en dirigir parte de ella.

Es decir, lo que Lambán ofrece a Podemos es ocupar altos cargos en la cúpula administrativa. Es decir, en el escalón inmediatamente inferior al Gobierno propiamente dicho. Ese segundo escalón lo integran las direcciones generales que cuelgan de las distintas consejerías, los puestos de dirección de organismos, entes y empresas públicas. El líder de los socialistas aragoneses ha instado a Podemos a que diga qué parcelas de la Administración querría dirigir, para avanzar en un acuerdo.

Ahora está por ver si Podemos acepta esa fórmula con la que el PSOE trata de cuadrar el círculo: ganarse el voto de Podemos para formar gobierno y darle espacio visible en parcelas de gestión pública sin que tenga que entrar a formar parte del Ejecutivo regional.

Este viernes, Lambán reunió a los diputados de su grupo parlamentario en las Cortes de Aragón. Fue una sesión en la que también estuvieron presentes los dirigentes provinciales del PSOE aragonés y miembros de la comisión que se encarga de negociar los pactos de investidura. En el encuentro, Lambán dio cuenta de en qué punto se encuentran esas negociaciones y tendió la mano a Podemos, partido al que pidió «realismo», «madurez política» y «sentido práctico». A su juicio, la prioridad es garantizar la formación de un gobierno que ponga en marcha políticas progresistas desde la moderación, en el que la izquierda se sienta representada y que cierre la puerta a un Ejecutivo de derechas. Para Lambán, urge alcanzar un acuerdo con Podemos porque -ha dicho- mientras persiste el bloqueo se da «esperanza» a la derecha.