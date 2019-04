Política Iglesias quiere «combatir las cloacas» con una «policía de élite» integrada por mossos y ertzainas Echenique dice que las elecciones de 2016 «fueron amañadas» por una trama corrupta

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha propuesto crear una unidad policial «de elite» para «combatir las cloacas» del Estado y las tramas de corrupción. Quiere que esa unidad esté formada por «los mejores cuadros» de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de las policías autonómicas, lo que incluiría a mossos, ertzainas y policías forales navarros.

Según la propuesta de Podemos, esa «unidad de élite» quedaría fuera de la estructura de mando del Ministerio del Interior y estaría exclusivamente a las órdenes y bajo la dependencia orgánica «de jueces y fiscales». Sería, según ha dicho Pablo Iglesias, una forma de llevar a sus últimas consecuencias el artículo de la Constitución que versa sobre la policía judicial. Ésta ya existe pero, a tenor de lo dicho por Iglesias, no la considera suficiente.

Su fórmula consistiría, según el líder de Podemos, en poner en marcha «una unidad de élite, especial, integral, contra la corrupción institucional» que quede fuera del control de los políticos. Ha dicho que, en este apartado, «queremos limitar el poder del Gobierno y que ese poder lo tenga la autoridad judicial».

A juicio de Iglesias, esa es la mejor fórmula para «combatir las cloacas con la Constitución en la mano», y ha instado al resto de partidos a unirse a esta propuesta. En particular, se ha referido al PSOE, al que ha invitado «a trabajar» conjuntamente «para limpiar las instituciones de basura». Al mismo tiempo, ha instado a los socialistas a «que no mientan, que no digan que está todo limpio si a los dos días tiene que dimitir el número dos de comunicación de La Moncloa», en alusión a la imputación de Alberto Pozas por el caso Villarejo y el supuesto caso de espionaje al líder de Podemos.

Iglesias realizó esta propuesta en un acto público en Zaragoza, en el que intervino también, entre otros dirigentes de Podemos, el secretario de Organización del partido y cabeza de lista al Congreso por Zaragoza, Pablo Echenique.

A vueltas con el caso del espionaje de Podemos y las «cloacas del Estado», Echenique llegó a denunciar que las elecciones de 2016 fueron amañadas para impedir que su partido pudiera llegar al Gobierno. «Las elecciones de 2016 fueron amañadas, esto es la puñetera verdad», proclamó Echenique este martes en Zaragoza, poco antes de que Pablo Iglesias ahondara en el argumento y se refiriera también, en línea con su secretario de Organización, que en España funcionan unas «cloacas» en forma de trama integrada por élites económicas, políticas y periodísticas.