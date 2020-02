Política Los gobiernos de Lambán y Pedro Sánchez, a un paso del enfrentamiento judicial por segunda vez en un año En febrero de 2019 fue el Gobierno central el que llevó a los tribunales al Ejecutivo aragonés. Ahora es el aragonés el que anuncia una demanda judicial contra el Gobierno de Sánchez por el impago de 80 millones de euros

Pedro Sánchez y su «barón» socialista Javier Lambán están a un paso de enfrentar en los tribunales a sus respectivos gobiernos por segunda vez en un año. En febrero de 2019 fue el Ejecutivo de Sánchez el que -con éxito- denunció ante el Tribunal Constitucional la polémica Ley de Derechos Históricos que habían aprobado los socialistas aragoneses junto a la Chunta, Podemos, el PAR e IU. Y ahora es el presidente Lambán el que anuncia una demanda judicial contra el Gobierno de Sánchez por el impago de 80 millones de euros, correspondientes a la liquidación de la porción autonómica del IVA que le corresponde a esta Comunidad autónoma.

El Gobierno central lleva meses sin realizar esos pagos de IVA a las autonomías del denominado Régimen Común de financiación autonómica, que son todas excepto las forales de País Vasco y Navarra. El Ejecutivo castellano-manchego del socialista Emiliano García-Page ya dio instrucciones este martes a slos servicios jurídicos de su Gobierno para emprender acciones judiciales contra el Gobierno central por este mismo motivo.

Lambán, de momento, no ha activado el pleito, pero sí ha dejado claro que lo hará en breve si el Gobierno central no abona a Aragón esos 80 millones de euros y confirma de forma «clara e irreversible» que no hará efectiva esa liquidación, correspondiente a la recaudación del IVA de diciembre de 2017.

«No vamos a admitir que se nos escamotee el pago de los 80 millones de euros de diciembre del año 2017, que se dice pronto», ha dicho con vehemencia Javier Lambán. El presidente aragonés ha sido, junto a García-Page, uno de los barones más activamente críticos con el líder socialista Pedro Sánchez.

Ahora, a diferencia de García-Page, prefiere dar algo más de tiempo antes de pleitear entre su Gobierno regional y el central en apenas un año. Dice que quiere mantener la esperanza en que el Ejecutivo de Sánchez saldará su deuda, pero a renglón seguido reconoce que no tiene motivos ciertos de optimismo en este particular. Ha dicho que, tras haber hablado en varias ocasiones de este asunto con el Ejecutivo central, ni ha obtenido resultado ni visos de conseguirlo: «si dijera que he visto receptividad, estaría edulcorando la situación».

De sustanciarse la demanda judicial del Gobierno de Lambán contra el de Sánchez por este asunto, sería la segunda vez que ambos ejecutivos pugnarían en los tribunales, algo inusual hasta la fecha, tanto por la recurrencia de las disputas judiciales como por el hecho de que sean entabladas por dos líderes instituciones del mismo partido.

Hace un año fue el Gobierno de Sánchez el que activó a los juristas de la Administración del Estado para denunciar ante el Tribunal Constitucional el contenido de la controvertida Ley de Derechos Históricos de Aragón. En diciembre, el Constitucional dio la razón al Ejecutivo central y tumbó las partes más sustanciales de dicha ley, entre otros motivos por vulnerar el principio de soberanía nacional.