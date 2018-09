Tribunales El Gobierno aragonés del PSOE se retira de la querella contra los exconsellers Vila y Puig La acción penal fue promovida por el Ayuntamiento de Sijena (Huesca) y la secunda la Fiscalía, pero no el Ejecutivo regional

R. P.

Zaragoza Actualizado: 17/09/2018 14:10h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Gobierno de Aragón PSOE-Chunta no actuará penalmente contra los ex consejeros catalanes de Cultura Santi Vila y Lluís Puig, este último huido en Bélgica para no responder ante la Justicia española por su participación en el golpe secesionista liderado por Carles Puigdemont.

Vila y Puig están acusados de los presuntos delitos de desobediencia y prevaricación, por haberse negado reiteradamente a cuplir con las órdenes judiciales que les mandaban a Aragón la colección conocida como «bienes de Sijena», decenas de obras de arte pertenecientes a ese histórico monasterio oscense. Al final, la Justicia tuvo que disponer el envío de la Guardia Civil al Museo de Lérida para hacerse con esas piezas y trasladarlas a su legítimo propietario, el Monasterio de Villanueva de Sijena. El traslado se hizo efectivo el pasado noviembre.

El año pasado, el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena decidió exigir responsabilidades penales a quienes estuvieron al frente de la Consejería de Cultura de la Generalitat cuando se desoyeron sistemáticamente las disposiciones judiciales al respecto. Así se sustanciaron las querellas contra Santi Vila y Lluís Puig, cuyo contenido jurídico fue compartido por la Fiscalía. El Ministerio Público se ha adherido a las acusaciones contra los ex consejeros catalanes.

El Gobierno aragonés no secundó al Ayuntamiento de Villanueva de Sijena en su querella contra Vila y Puig. Meses después, sin embargo, se unió cuando la Fiscalía le ofreció sumarse a la causa penal abierta contra los exconsejeros catalanes. El Ejecutivo de Lambán fue invitado a unirse a esa querella por ser parte afectada, ya que los «bienes de Sijena» son patrimonio histórico-artístico de la región y la desobediencia catalana causó perjuicio económico a la Administración aragonesa.

Aunque el Ejecutivo de Lambán acabó adhiriéndose la querella y así se trasladó a la opinión pública, ahora se ha sabido que tan solo unas semanas después los responsables del Ejecutivo -presidido por el socialista Javier Labmán- dieron la contraorden a sus servicios jurídicos y el Gobierno de Aragón desistió de esas acciones penales, se retiró de la querella por prevaricación y desobediencia contra Puig y Vila.

Esa retirada se produjo en junio. Sin embargo, no fue hecha pública por el Gobierno regional. Ha trascendido ahora, tras conocerla y desvelarla el PP, que ha criticado la decisión al Ejecutivo aragonés. «Al señor Lambán le gusta mucho hacerse el gallito cuando habla de Cataluña, pero lo hace cuando las competencias son nacionales, porque cuando son suyas se pone de perfil», ha indicado el diputado regional del PP Antonio Torres.