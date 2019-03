Sucesos Detenidas en Zaragoza dos jóvenes croatas que recorrían España asaltando pisos Han sido envidas a prisión. Se les acusa de, al menos, cuatro robos cometidos en viviendas de la capital aragonesa

La Policía Nacional ha detenido en Zaragoza a dos jóvenes croatas que se dedicaban a asaltar pisos cuando no había nadie en ellos. Según han informado fuentes policiales, todo apunta a que se trata de dos ladronas itinerantes, que recorrían España cometiendo robos en viviendas.

Las acusadas han ingresado en prisión provisional por orden del juzgado que instruye el caso. Han sido identificadas como S. D. y C. J., de 25 y 20 años de edad. La Policía fue tras ellas al tener constancia una oleada de robos en viviendas en Zaragoza, todos ellos realizados con una metodología idéntica.

La Brigada Regional de Policía Judicial desplegó un dispositivo para identificar, localizar y detener a los autores de estos delitos. Fruto de ese operativo policial, a finales de la semana pasada se dio con las dos presuntas autoras de estos robos, dos mujeres que salían de un portal de la zaragozana calle Conde Aranda con unas maletas en cuyo interior llevaban objetos robados en ese mismo bloque de pisos. También portaban herramientas usadas para forzar cerraduras y un par de walky-talkies con los que se comunicaban entre ellas.

Según han informado fuentes policiales, estas dos jóvenes delincuentes seleccionaban pisos en los que no había nadie en ese momento. Para eso actuaban, sobre todo, en horario de mañana. Y buscaban especialmente viviendas que no habían sido cerradas con llave sino simplemente con el resbalón de la cerradura, a menudo porque sus ocupantes se confían y no echan el cerrojo, confiados en que van a salir de casa por poco tiempo.

Además del robo cometido en el bloque de pisos en el que fueron detenidas, estas dos jóvenes rumanas han sido acusadas de otros tres cometidos en otras viviendas de la capital aragonesa.