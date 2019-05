Sucesos Detenida por robar 12.000 euros en joyas a la anciana a la que cuidaba La acusada tiene 29 años y convivía en el domicilio con la anciana, en Zaragoza

La Policía Nacional ha detenido a una cuidadora de 29 años, acusada de robarle 12.000 euros en joyas a la anciana a la que atendía y con la que convivía en Zaragoza. La denuncia fue formulada por la hija de la anciana, después de que se percataran que faltaban joyas de elevado valor que la mujer tenía guardadas en casa.

Los agentes encargados de la investigación comprobaron que el domicilio no había sido violentado, que no constaba ningún robo cometido por un tercero y que no había señal alguna de que un extraño hubiera accedido al mismo. Ante esas circunstancias, centraron sus sospechas en las internas que habían trabajado como cuidadoras para esa anciana, pues no se tenía constancia exacta de la fecha en la que le habían hurtado las joyas -lo detectó a primeros de este mes de mayo-.

Las pesquisas acabaron apuntando a la joven que actualmente estaba contratada como cuidadora, al comprobar la Policía que había vendido varias de esas joyas. La acusada ha sido identificada como VN. R. C., y ha quedado imputada por un presunto delito de hurto.