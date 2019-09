Gota fría Desplome de temperaturas en Aragón y nevadas en el Pirineo por la gota fría que azotará al Levante Las máximas caerán diez grados de un día para otro en zonas de Zaragoza y Teruel

El temporal que va a atravesar la Península Ibérica de norte a sur y que va a azotar a la costa mediterránea también va a dejar su huella en Aragón. Los «aledaños» de la gota fría que esta semana se va a instalar en el Levante va a desplomar las temperaturas en las tres provincias aragonesas, especialmente en localidades de las provincias de Zaragoza y de Teruel.

Además, este episodio va a favorecer las precipitaciones y se esperan incluso nevadas en las cumbres del Pirineo, a partir de los 2.000 ó 2.200 metros de altitud, según ha anunciado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En Aragón el brusco cambio del tiempo se va a notar con claridad este martes, con temperaturas previstas que pueden ser de hasta 10 grados menores que la víspera. El desplome, por tanto, es muy brusco y la sensación térmica se acentuará porque el viento también soplará con intensidad en amplias zonas.

En la localidad turolense de Calamocha se prevé que la máxima este martes no pase de 18 grados, once menos que el lunes –la mínima en ambos días no llegará a 10ºC-. En Teruel capital también se espera un descenso de diez grados, de forma que este martes no pasarán de 20º de máxima y una mínima de 9º.

Algo parecido ocurrirá en la localidad zaragozana de Calatayud, que va a pasar de los 30º de máxima previstos para este lunes a los 21º del martes. Y más severo aún será el descenso en Daroca, donde pasarán de los 30º de máxima del lunes a los 19º previstos para este martes.

En la provincia de Huesca la variación térmica también será notable, pero menos que en las otras dos provincias aragonesas, porque parten de valores máximos más moderados. Aún así, en zonas del Pirineo se quedarán con máximas por debajo de los 20º. Es el caso de Benasque, que va a pasar de los 24º de máxima del luens a solo 18º el martes, y con una mínima de tan solo cinco grados, lo que hará que en buena parte del día la sensación sea totalmente otoñal e incluso cercana al ambiente invernal.

En Huesca capital van a perder cinco grados y la máxima se quedará en 21º este martes, según la previsión de la Aemet. Y en Jaca se espera que pasen de los 26º de máxima de este lunes a 20º el martes, con una mínima de ocho grados.