Política Desconcertante pronóstico del CIS para el Ayuntamiento de Zaragoza Deja estancados a PP y Cs, no da concejales a Vox y gobernarían el PSOE, Podemos, ZEC y la Chunta

El macrobarómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre las elecciones municipales y autonómicas ha dejado un desconcertante pronóstico para el Ayuntamiento de Zaragoza. La encuesta del organismo dirigido por el controvertido José Félix Tezanos (PSOE) deja estancados al PP y Cs, no da ni un concejal a VOX y vaticina que las izquierdas saldrán reforzadas, lo que permitiría un gobierno a cuatro entre PSOE, Podemos, ZEC (IU) y la Chunta.

La estimación de voto que arroja el CIS es totalmente distinta a la que dejaron las urnas en Zaragoza capital en las elecciones generales del 28 de abril. Este sondeo augura una caída al centro-derecha y, sin embargo, un fuerte ascenso de las izquierdas. De hecho, lejos de salir penalizados por la escisión que se ha producido entre Podemos y ZEC, el CIS llega a decir que obtendrán más escaños por separado de los que consiguieron en coalición en las elecciones municipales de hace cuatro años.

En las generales del 28 de abril, Vox obtuvo algo más del 12% de los votos en Zaragoza capital. Ahora, sin embargo, el CIS no le augura más del 2,7% para las municipales del 26 de mayo. Y a Cs le pronostica un respaldo electoral del 10,7%, cuando el pasado 28 de abril fue votado por más del 20% de los zaragozanos que acudieron a las urnas.

El resumen general del sondeo del CIS prevé que el PP obtendrá 9 ó 10 concejales, 8 ó 9 el PSOE, 4 ó 5 Podemos, entre 4 y 6 ZEC, 3 ó 4 Cs, y uno o dos la Chunta. Con este pronóstico, el PP no podría formar gobierno porque no sumaría con Cs y Vox no obtendría ningún concejal, y el gobierno quedaría en manos del PSOE con Podemos, ZEC y la Chunta.