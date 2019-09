Política El PAR decide, por unanimidad, no presentarse a las elecciones del 10-N Ya no se presentó a los comicios de abril, tras romper la coalición electoral que hasta entonces había mantenido con el PP

El PAR decidió este jueves, por unanimidad, no presentarse a las elecciones generales del próximo 10 de noviembre. Consciente de que yendo en solitario no tiene opciones de obtener representación parlamentaria, ha optado por no participar en la contienda electoral y evitar el coste que conlleva la campaña.

La decisión del PAR simplifica el escenario electoral en el centro-derecha, en el que tradicionalmente ha competido este partido que, en cualquier caso, ha ido alternando alianzas tanto con el PP como con el PSOE. Su concurrencia a los comicios podría haber supuesto un factor añadido de potencial fragmentación en el centro-derecha, en su caso de corte aragonesista.

El PAR gobernó entre 2011 y 2015 con el PP de Luisa Fernanda Rudi, tras varias legislaturas seguidas de ejecutivos en coalición con el PSOE del entonces líder regional Marcelino Iglesias. En los últimos años, los aragonesistas concurrieron a varias elecciones generales en coalición con el PAR, lo que les permitió disfrutar de escaños en el Senado. Finalmente, la pasada primavera finiquitaron esa alianza electoral con el PP y optaron por no presentarse a las elecciones generales de abril. Todo ello en vísperas de unas elecciones autonómicas en las que el PAR quería llegar sin hipotecas, para tener las manos libres en caso de ser decisivo -como así fue- en los posteriores pactos para formar gobierno.

Tras los comicios autonómicos, el PAR tuvo en su mano la formación de un gobierno de derechas o de izquierdas en Aragón, y se inclinó por la izquierda. Selló un acuerdo post-electoral con el PSOE de Javier Lambán, al que Ciudadanos no quiso sumarse. Esa negativa de Cs solo dejó dos escenarios posibles: o una repetición electoral o un gobierno de coalición con otras fuerzas de izquierdas para alcanzar la mayoría parlamentaria. Finalmente, la Chunta y Podemos se unieron al pacto PSOE-PAR, lo que dio como resultado el cuatripartito que gobierna en Aragón desde el pasado julio.

La decisión de no presentarse a las elecciones generales del próximo 10 de noviembre fue adoptada este jueves por la tarde por la Comisión Ejecutiva del PAR, que se reunió en la sede del partido en Zaragoz. El líder del partido y vicepresidente del Gobierno aragonés, Arturo Aliaga, explicó que no ven oportuno presentarse a estos comicios porque hay un excesivo «ruido político nacional» que va a hacer «poco audible» el programa «aragonesista, de centro y moderado» que ofrece el PAR.