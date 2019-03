Sucesos Se corta el pene, lo deja en casa y se va andando por la calle lleno de sangre Ha ocurrido en Zaragoza. El hombre está ingresado en un hospital, mientras la Policía Judicial investiga lo ocurrido

Un hombre de 33 años, vecino de Zaragoza, permanece ingresado en el Hospital Miguel Servet de la capital aragonesa tras sufrir la amputación de su pene. Fue socorrido por agentes de la Policía Local que se acercaron a él al verle lleno de sangre. Cuando le preguntaron, les explicó que él mismo se había cortado el miembro.

Los hechos, que se han conocido ahora, ocurrieron el viernes por la tarde en una céntrica zona de Zaragoza, donde enlazan la Gran Vía y el Paseo Fernando el Católico. Los agentes se acercaron a interesarse por el hombre y fue en ese momento cuando éste les explicó que poco antes se había seccionado el pene en casa. Inmediatamente llamaron a una ambulancia para que se hiciera cargo del herido, dada la gravedad de las lesiones que presentaba y la severa hemorragia que estaba sufriendo.

El hombre afirmó en todo momento que la amputación se la había ocasionado él mismo, pero las fuerzas de seguridad no se ha conformado con la versión que ha dado este vecino de Zaragoza y se han abierto diligencias para aclarar las circunstancias de lo ocurrido. En cualquier caso, las explicaciones del hombre sí que fueron certeras respecto a dónde había quedado su miembro viril, porque la Policía dio con el pene y lo llevó al hospital.

Poco más ha trascendido del caso hasta el momento. Fuentes policiales han indicado a ABC que la investigación sigue abierta, que de ella se encarga la Policía Judicial y que las pesquisas están incluyendo la toma de declaración a personas del entorno del lesionado. También se tendrá en cuesta la valoración médica que hagan los especialistas sobre la salud física y psíquica del protagonista de esta escabrosa historia.

Las mismas fuentes han subrayado que el afectado ha dicho en todo momento que la amputación se la causó él mismo y, por tanto, en principio el caso tendría la consideración de un incidente producido en el ámbito personal y privado. Pero ahora se está a la espera de las conclusiones a las que llegue la Policía Judicial, investigación que trata de determinar en qué circunstancias se produjo esa amputación y si es cierto, como dice el afectado, que no intervinieron terceras personas.

Fuentes sanitarias no han dado información alguna sobre el estado de salud de este hombre, y tampoco han detallado si se le ha logrado reimplantar el pene. Mientras no haya evidencias o circunstancias que apunten lo contrario, prevalece la versión que ha dado el afectado y, por tanto, la cuestión queda dentro del ámbito de la privacidad. En estos supuestos, la información sanitaria queda restringida, motivo por el que no se están dando detalles sobre su estado de salud y las circunstancias clínicas del paciente.