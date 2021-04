El concejal comunista que pide «colgar» al Rey apoyó al criminal Rodrigo Lanza

El concejal comunista de Zaragoza que ha pedido «colgar» al Rey apoyó al asesino Rodrigo Lanza cuando fue detenido por el crimen de los tirantes. Meses antes había presentado a Lanza como icono «contra la represión». El edil Alberto Cubero es la cabeza visible de IU en Zaragoza desde la marca municipal ZEC del exalcalde podemita Pedro Santisteve. Cubero y Santisteve siguen siendo compañeros de filas en el Ayuntamiento, pero ahora en la oposición frente al gobierno municipal PP-Cs que encabeza el alcalde Jorge Azcón.

Militante del PCE, Alberto Cubero difundió ayer domingo un mensaje en Twitter en el que pide «colgar» al Rey en represalia por el despido de dos trabajadores de TVE, a los que el ente público destituyó por el ofensivo rótulo contra la Princesa de Asturias que se difundió el pasado febrero. Mientras se informaba de los estudios que Doña Leonor va a cursar en Gales, durante dos minutos apareció en pantalla la frase «Leonor se va de España, como su abuelo».

Esos dos despidos fue consecuencia de la depuración interna de responsabilidades que promovió la cúpula de RTVE, en ese momento encabezada por Rosa María Mateo, que en julio de 2018 fue nombrada administradora pública del ente público a propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez.

El concejal comunista de Zaragoza, sin embargo, pide que el Rey sea represaliado por esos despidos. «Obreros despedidos, monarca colgado», pregona Cubero en un mensaje en Twitter. Pese al revuelo que generó su mensaje, el edil no lo ha retirado. De paso, ataca a varios medios de comunicación que se han hecho eco de su exceso verbal, entre ellos ABC, a los que califica de «prensa carroñera».

No te engañes la prensa carroñera te va a criticar sí o sí, pero si asumes sus reproches y modulas te cambian.

Qué pasa? Qué ya no vamos a poder cantar en las manis "obrero despedido patrón colgado"? O "los Borbones a los tiburones"?

No serán ellos los q me marquen lo correcto