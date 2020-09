Política La ciudad natal de Fernando Simón le da la espalda: Podemos e IU querían condecorarlo en Zaragoza Sonado fracaso de la izquierda tras pedir para Simón el título de Hijo Predilecto y la medalla de oro de Zaragoza

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, está protagonizando una polémica sin precedentes en Zaragoza, su ciudad natal: nunca hasta ahora ninguna persona o institución había generado tan sonado rechazo tras ser propuesta para ser distinguida con la medalla de oro de la ciudad y con el título de Hijo Predilecto de Zaragoza.

Los sucesivos intentos de Podemos e IU para que se concedieran a Simón ambas condecoraciones ha acabado en sonoro fiasco: por mayoría absoluta municipal, su ciudad natal no solo le va a negar ambas distinciones sino que el intento de esos grupos de la izquierda por ensalzarlo dan como resultado, en la práctica, un varapalo para quien viene ejerciendo de portavoz del Gobierno de Sánchez en la crisis sanitaria del coronavirus.

Fernando Simón, que nació en Zaragoza hace 57 años, ahora ve cómo le da oficialmente la espalda su ciudad natal, la misma en la que en su día cursó la licenciatura de Medicina.

El primer varapalo se produjo el pasado mayo, cuando Podemos anunció que lo proponía para la medalla de oro de la ciudad, lo que fue rechazado de plano por la mayoría municipal, con el alcalde Jorge Azcón (PP) al frente. En aquel momento, Podemos dijo que quería distinguir a Simón como «símbolo universal» contra el coronavirus.

Segundo varapalo

Tras ese primer varapalo, Zaragoza en Común (ZEC) -la marca local de IU- tomó el relevo de Podemos y anunció que iba a proponer a Fernando Simón como Hijo Predilecto de la Ciudad. ZEC fue la marca electoral que hace seis años formaron Podemos e IU en Zaragoza, encabezada por Pedro Santisteve, que logró ser alcalde en la pasada legislatura. Tras ese mandato, Podemos dejó a IU, que se quedó con ZEC y Santisteve.

El caso es que ni con Podemos ni con IU ha tenido éxito el intento por ensalzar oficialmente a Fernando Simón en su ciudad natal. IU (ZEC) ha seguido adelante con su empeño y ha insistido en proponer a Fernando Simón para ser nombrado Hijo Predilecto, pero el varapalo ha sido inmediato: PP, Cs y Vox ya han dejado claro que no van a consentirlo, que no van a apoyar tal distinción. El expediente se está tramitando, como procede a meros efectos administrativos, pero el resultado será un no rotundo que se hará oficial este viernes.

«Es un insulto»

El PP del alcalde Azcón ha dejado claro que no ve admisible distinguir a Simón, vista la trayectoria protagonizada en la crisis del Covid. «No reúne los requisitos y méritos profesionales precisos para recibir esta distinción», han indicado desde el PP. «Es un insulto a Zaragoza», remarcan desde Vox.

Los populares han afeado también a Podemos e IU su empeño por insistir con el nombre de Fernando Simón para hacer de estas distinciones una cuestión partidista y romper el tradicional consenso que ha caracterizado la concesión de condecoraciones municipales que realiza el Ayuntamiento cada año, en vísperas de las fiestas del Pilar.

El PP ha anunciado que va a invitar a ZEC (IU) a que proponga otro nombre que no genere el rechazo que despierta el de Fernando Simón, al que Zaragoza ha acabado dándole oficialmente la espalda tras la maniobra impulsada sucesivamente por Podemos y por la marca municipal de IU.

Quienes sí recibirán este año el título de hijos predilectos de Zaragoza son las víctimas del Covid –a propuesta del PP-, la Policía Local –a propuesta del PSOE-, los detallistas de los mercados de Zaragoza –a iniciativa de Cs-, el cantautor Joaquín Carbonell, recientemente fallecido –a propuesta de Podemos- y, a iniciativa de Vox, será distinguido a título póstumo el religioso agustino Miguel Olaortúa Lasra, que fue obispo de Iquitos (Perú) y que ejerció durante años en Zaragoza.