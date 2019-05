Política El candidato del PP en Aragón defiende su licenciatura en Derecho tras haberla ocultado Insiste en que la obtuvo limpiamente en la Universidad Rey Juan Carlos y ha reconocido ahora que mintió para ocultar su título, ante las polémicas con los estudios de Casado y Cifuentes

La campaña electoral del PP aragonés para las municipales y autonómicas del próximo día 26 se ha visto sobresaltada a cuenta del currículum académico de su líder y candidato al Gobierno regional, Luis María Beamonte. En concreto, por su licenciatura en Derecho, que ahora se ha sabido que obtuvo hace dos años en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), pero que ocultó tras las polémicas que han salpicado a esa institución con los títulos otorgados a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y el máster del presidente del PP, Pablo Casado.

El asunto se remonta ocho meses atrás, cuando el Heraldo de Aragón publicó que Beamonte decía ser licenciado en Derecho pese a no haber terminado la carrera. En ese momento, en vez de explicar que había obtenido el título en la URJ prefirió ocultarlo, llegó a decir que no era licenciado, que figuraba como tal por error y dio instrucciones para que en la web del PP se limitaran a indicar que simplemente tenía «estudios en Derecho», en alusión a los que había realizado más de 30 años atrás en al Universidad de Zaragoza, donde no llegó a acabar la carrera.

Ahora, sin embargo, se ha sabido que en realidad sí que era licenciado. Lo destapó El País este sábado y el propio Beamonte se apresuró a convocar una rueda de prensa para confirmarlo e intentar arrojar luz al enredo. Ha afirmado que, visto lo visto, fue «un error» ocultar que había obtenido la licenciatura en Derecho, pero que lo hizo para no verse salpicado por las polémicas –con derivaciones incluso judiciales- que acompañaban a la concesión de títulos universitarios a otros dirigentes del PP y que tenían también como protagonista a la URJC.

Beamonte asegura que su licenciatura la obtuvo limpiamente en esa universidad, después de haber aparcado esos estudios en la Universidad de Zaragoza -35 años atrás- y de haberlo intentado en la UNED. Afirma que al final se decidió por la URJC porque era la que le ofrecía la mejor forma de finalizar unos estudios que había iniciado con un plan de estudios que llevaba años extinguido.

En la URJ consiguió un masiva convalidación de asignaturas a cambio de la que había estudiado hacía más de 30 años. Al final, tras convalidarle 45 asignaturas, la URJC solo le exigió examinarse de dos asignaturas y las dos las aprobó con sobresaliente. Desde principios de 2017 era licenciado en Derecho, pero prefirió mantenerlo oculto y decir que no había terminado la carrera para no ser escrutado sobre las circunstancias en las que la había acabado.

Beamonte considera que el asunto no tiene más recorrido, que su único error fue mentir por temor a verse salpicado por polémicas ajenas y que ahora ha trascendido para erosionarle en plena campaña electoral. Frente a los partidos contrincantes que le exigen más explicaciones, él insiste en que no hay irregularidad alguna, que todo ha quedado aclarado y que no procede que asuma responsabilidad alguna. «Estoy absolutamente tranquilo», ha insistido.