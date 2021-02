Coronavirus Calatayud y Teruel siguen siendo los mayores focos de cepa británica en Aragón, según Sanidad Las autoridades estiman que actualmente la prevalencia de la cepa británica en el sector sanitario del hospital de Calatayud es del 21% y prácticamente del 20% en el de Teruel, mientras que la media aragonesa ronda el 8%

Los sectores sanitarios de Calatayud y de Teruel siguen siendo los mayores focos de la cepa británica del Covid en Aragón. Así lo ha vuelto a indicar en las últimas horas la Consejería autonómica de Sanidad, a partir de los resultados más recientes obtenidos en el laboratorio regional de referencia en seguimiento del Covid, el del Centro de Investigación Biomédica de Aragón (CIBA). Esta variante del coronavirus es más contagiosa, aunque no más grave en el cuadro clínico que provoca, según vienen indicando las autoridades sanitarias.

A partir de los limitados muestreos que están realizando entre todos los sectores sanitarios de la región, en el conjunto de Aragón la tasa estimada de prevalencia de la variante británica del Covid se sitúa en el 8%. Pero hay grandes diferencias entre unas zonas y otras.

En el sector sanitario de Calatayud –que abarca también a las comarcas de Daroca y del Aranda–, la prevalencia de la cepa británica se estima actualmente en el 21,4%. En la última semana (del 15 al 21 de febrero), de las 28 muestras analizadas en el CIBA, 6 han sido identificadas como compatibles con la variante británica. En el sector sanitario de Alcañiz, con un total de 26 muestras analizadas –cifra similar a las de Calatayud–, ninguna ha apuntado a la cepa británica.

En el sector sanitario de Teruel, la prevalencia estimada en esta última semana ha sido del 19,6%, con 9 casos compatibles de cepa británica sobre un total de 46 analizados.

La tercera zona aragonesa con mayor incidencia de esta variante del Covid es Barbastro (Huesca), con un 15,9% de tasa estimada en la última semana –7 casos sobre un total de 44 muestras analizadas–.

En Zaragoza capital, sin embargo, la prevalencia es baja, del 5,5% –13 sobre un total de 236 muestras analizadas–. Y es mínima en el sector sanitario de Huesca, de solo el 1,5%, con un único caso sobre 68 analizados.

Protocolo de detección y confirmación

Desde la Consejería de Sanidad han subrayado que el hecho de que, hasta la fecha, el Instituto de Salud Carlos III de Madrid solo haya confirmado un caso de cepa británica en Aragón no significa que el resto de los identificados por el CIBA no lo sean.

En este laboratorio público aragonés se realiza una criba especializada, que permite secuenciar las cepas del Covid con un elevado grado de confianza e identificar las altamente sospechosas, según han destacado desde la Consejería aragonesa de Sanidad.

Con el protocolo que rige hasta ahora, «esas muestras las remitimos después al Instituto de Salud Carlos III para su confirmación, al igual que hacen otras regiones españolas y, dada la carga de trabajo que tiene ese centro, hasta la fecha solo ha podido analizar y confirmar hasta una de las muestras que le hemos enviado», han indicado las mismas fuentes.

«Que hasta el momento nos haya llegado una única confirmación no significa que no lo sean el resto de casos compatibles con cepa británica que hemos detectado, sino que Madrid aún no ha realizado y comunicado los resultados de confirmación», han subrayado desde la Consejería de Sanidad. Así lo han indicado después de que, ayer miércoles, el alcalde de Calatayud y senador del PP, José Manuel Aranda -que además es médico-, volviera a cuestionar públicamente la validez de los datos facilitados al respecto por la Sanidad autonómica, que hace varias semanas ya identificó al sector sanitario de Calatayud como el mayor foco de la variante británica del Covid en Aragón, con un porcentaje estimado de prevelancia que doblaba al actual. Hay que tener en cuenta que es limitado el número de muestras que se toman como base de sondeo, y eso puede alterar la representatividad concreta del resultado, al margen del panorama general que sí permiten dibujar.

Mientras tanto, la presencia de esta variante británica del coronavirus sigue extendiéndose por España. Algunos expertos dan por hecho que, en poco tiempo, acabará siendo la cepa dominante. El Ministerio de Sanidad calcula que actualmente supone entre el 25 y el 30% de los casos de coronavirus que hay a nivel nacional. Pero hay comunidades en las que ese porcentaje se supera con creces. Galicia lo sitúa por encima del 60%.