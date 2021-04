Tribunales Angustioso relato del padre del ganadero asesinado por Igor el Ruso: escuchó, escondido, el tiroteo mortal Logró ocultarse en la masía de Teruel en la que el criminal serbio mató a su hijo y a dos guardias civiles

El padre del ganadero asesinado por Norbert Feher («Igor el Ruso») relató este martes, durante el juicio, el angustioso relato sobre cómo escuchó los disparos con los que el criminal serbio mató a su hijo y a dos guardias civiles en una granja-masía situada entre Andorra y Albalate del Arzobispo, en la provincia de Teruel.

«Los minutos se me hacían horas. Sentí mucho miedo», declaró ante el tribunal que juzga a Igor el Ruso por ese triple crimen en la Audiencia de Teruel. José Luis Iranzo –se llama igual que su hijo asesinado– declaró que ambos comprobaron por la mañana que habían entrado a robar en las instalaciones y que estaban convencidos de que el autor era el mismo que llevaba varias semanas asaltando masías en esa zona, y que incluso había tiroteado y dejado malheridos a dos personas en Albalate unos días antes.

El triple crimen se produjo al anochecer del 14 de diciembre de 2017. El padre esperaba a que su hijo acudiera a recogerlo a la masía. En un momento dado escuchó disparos de pistola, se escondió y llamó a la Guardia Civil. Poco después volvió a llamar por segunda vez, al escuchar de nuevo un intenso tiroteo.

Ante el tribunal, el padre explicó que en un primer momento no creyó que su hijo había sido abatido. «Pensé que había matado a mi perro, no a mi hijo», afirmó. El segundo tiroteo fue el que acabó con las vidas de los guardias civiles Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero. Minutos después se topó con la tragedia, cuando el criminal huyó del lugar, llegó más guardia civil y conoció lo que había ocurrido. Aún así, se quejó de no haber sido suficientemente informado sobre cómo fue asesinado su hijo. Entre otros detalles, de dónde cayó muerto. «No sé dónde murió, no me ha dado explicaciones nadie», afirmó el padre del ganadero asesinado.

«Solo pido una cosa: justicia», clamó ante el tribunal del jurado José Luis Iranzo, quien afirmó que el criminal había sido visto por múltiples personas en varios términos municipales de esta zona de Teruel en esas fechas. «En Albalate, cinco personas o más me dijeron que lo habían visto, y se dijo también que venía robando desde La Puebla de Híjar y que en Andorra había estado comprando en un supermercado y en una tienda de licores», explicó. Y detalló que Igor el Ruso acostumbraba a ir vestido con ropa de camuflaje.