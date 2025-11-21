Abascal, a la yugular de Azcón, caldea el aterrizaje preelectoral el lunes en Zaragoza: «Si no quiere llegar a un acuerdo y quiere cometer esa torpeza, lo lamento»

Desde luego aunque las relaciones con Bambú del presidente aragonés han sido siendo buenas, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha lanzado hoy un órdago en toda regla a Jorge Azcón desde Cáceres y prepara ya su aterrizaje con un mitin el lunes en Zaragoza ... que tiene aroma preelectoral.

Noticia Relacionada Azcón, abierto por primera vez a llamar a las urnas: «Si no hay presupuestos tiene que haber elecciones» Érika Montañés Si continúa el bloqueo de Vox, dará por finalizada la legislatura y no prorrogará por segundo año consecutivo las cuentas

Abascal reta a Azcón a convocar elecciones y además le afea que no ceda ante sus postulados y se comporte como «una fuerza de izquierdas». Si no quiere llegar a un acuerdo para los presupuestos autonómicos con su partido, entendiéndose que conceda a las peticiones de los voxistas como el freno a la llegada de menas o el rechazo al Pacto Verde que el PP europeo ha apoyado en Bruselas, si quiere «cometer esa torpeza» de convocar elecciones en esta región, lo lamenta, pero «la responsabilidad es suya», ha esbozado Abascal en Coria.

«Azcón sabrá» y que Vox ya ha dicho «con toda claridad las bases de cualquier acuerdo». Al mismo tiempo, recordó al presidente de Aragón que «tiene también al PSOE para llegar a acuerdosen esas políticas que comparten«, en la línea de lo que su líder territorial, Alejandro Nolasco, destacó en la entrevista concedida recientemente a ABC.

Esta semana el viraje en el discurso de Azcón ha sido de 180 grados, al verse abocado a anticipar elecciones si no logra sacar adelante sus cuentas. Vista la ruptura total con Vox, es difícil pensar que le salgan los números a los populares. También dando por hecha la oposición de los de Pilar Alegría.

El jefe del Ejecutivo autonómico anunció que pese a que lo contemplaba como la última opción hasta hace bien poco, si las cuentas no salen adelante, tal y como ha ocurrido en Extremadura, tendrá que llamar a las urnas en un momento dulce para Aragón y con la ciudadanía poco ávida de votar este 2026. Pero Vox no tiene intención de respaldar el proyecto de presupuestos porque entienden que los populares no tienen en cuenta sus exigencias en materia de políticas verdes, de inmigración o de menor fiscalidad, así que la negociación (si es que la hay, porque ambos se niegan a entablar un diálogo cordial) se presenta dura.

Directos al bloqueo de las cuentas

Abascal ha activado la petición de adelanto electoral en Aragón tras el anuncio de Azcón y va a intentar desbancar la posición política del PP, rebajar grados a su holgada victoria en las últimas elecciones regionales, tras la que tuvieron que pactar para armar un gobierno que se desmontó a los once meses e intentar reforzarse en Aragón como uno de sus feudos.

El presidente popular ha reclamado a Vox «sensatez y altura de miras» para conseguir sacar adelante las cuentas públicas. Pero parece que los de Bambú van directos al bloqueo. El choque de trenes se verá de nuevo el lunes en Zaragoza.