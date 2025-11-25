Abascal se da un baño de multitudes en Zaragoza y da a elegir entre «la mafia de Sánchez y la estafa de Feijóo»

Llegó el presidente de Vox, Santiago Abascal, al mitin ayer lunes al hotel Hiberus de Zaragoza después de conceder una entrevista al 'Heraldo de Aragón' que sacó a colación durante su intervención. «El periodista me ha preguntado qué es lo primero que se me ... venía a la cabeza cuando me hablan de Aragón», reseñó y adujo el pasado secular de esta tierra, además de que le habían regalado una medida de la Virgen del Pilar por cada vez que ha pisado Zaragoza. «La llevo siempre en el pecho, como patrona de España que es». Se ganó al respetable, después de haber comprobado con una sonrisa cómo mil personas se agolpaban para darle hálito en su posición frontal contra la negociación de presupuestos en Aragón. No tan frontal, porque al mismo diario de la prensa regional citado le dio el titular de que «no habrá portazo» a Jorge Azcón, el barón popular, aunque no le asusta presentarse a las elecciones en Aragón en 2026. Las encuestas sopesan un alto repunte de la formación voxista en este territorio donde cuentan con siete escaños en el Parlamento regional.

Abascal se descargó contra Pedro Sánchez. Lo llamó criminal y mafia, pero también advirtió que cuanto los mafiosos están acorralados son más peligrosos que nunca. Y La Moncloa está ahora mismo cercada por los casos de corrupción y la labor de los jueces. Al hilo de la información del «pacto del caserío» con Arnaldo Otegi y Santos Cerdán en el País Vasco como muñidores, Abascal dijo que Sánchez es un tipo sin escrúpulos capaz de «utilizar la violencia» para seguir en Moncloa porque «llegó al poder de la mano del terrorismo de ETA». Avisó de que en este país «quien pone y quita gobiernos en España es Otegi -coordinador general de EH Bildu-, es ETA y la gente que ha estado 40 años con el tiro en la nuca, la extorsión y las bombas». También comentó que la semana pasada se había reunido con Giorgia Meloni y se asombraba de cómo está España, con un fiscal general a punto de ser condenado en ese momento y un presidente con un hermano y una esposa sentados en el banquillo de los acusados. «No se lo puede creer», puso en boca de la primera ministra italiana.

En Zaragoza y después de que Alejandro Nolasco invocase los problemas de criminalidad y delincuencia que están provocando los inmigrantes en suelo aragonés, Abascal criticó el reciente indulto a dos de 'Los seis de Zaragoza', «terroristas callejeros», o el apoyo de personas socialistas a las manifestaciones en Bilbao. «Si los españoles votaran hoy, la mafia se va, pero está dispuesta a todo, incluso a alterar el resultado electoral«.

«El sectarismo les sale por los poros, quieren tener el poder a cualquier precio, sin respetar la separación de poderes y todo para seguir a un sujeto que se niega a devolver a los españoles la palabra, la voz y el voto, un tipo sin escrúpulos», continuó respecto a Sánchez, aunque también lamentó los acuerdos a los que llega Alberto Núñez Feijóo con ellos. Abascal dio a elegir a los votantes entre la mafia o la estafa.

«Vamos a sentar en el banquillo a Sánchez para que responda por sus crímenes» Santiago Abascal Líder de Vox

«Vamos a sentar en el banquillo a Pedro Sánchez para que responda por sus crímenes», dijo, aclarando que Vox no acudirá a los actos del 25N, Día de la Eliminación de la Violencia de Género, y a ninguno donde esté «el mafioso». Así justificó que «no plantó al Rey» en los últimos actos por los 50 años de la Monarquía, porque el que convocó era Sánchez y fue él al final quien no acudió por la condena del fiscal general.

En clave regional, Abascal reclamó a un político serio como es el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, con quien siempre ha mantenido buenos mimbres de relación, «un compromiso para que la comunidad pueda levantar cabeza más allá de la dictadura de la invasión migratoria» y del Pacto Verde. «Queremos sentarnos y hablar de políticas concretas», dejó nuevamente la puerta abierta Abascal, que ha protestado porque, según ha denunciado, los populares «hacen trampitas». «¿Cómo todavía hay gente del PP que piensa que nos puede chulear? Para chulearnos ya tenemos a Pedro Sánchez«, espetó.

Por ello, pidió a Azcón «un cambio de rumbo radical en las políticas verdes y migratorias que lo colapsan todo» , porque si se ha podido hacer en otros territorios como Murcia, Baleares y Comunidad Valenciana, no entiende por qué aquí no se va a poder. Más duro estuvo contra María Guardiola, candidata a presidenta extremeña del PP, a quien acusó de ser el brazo de las políticas de Sánchez en la tierra de Hernán Cortés y Pizarro.

Romper y no de boquilla

El líder de Vox planteó finalmente entre gritos de «presidente» a los populares que, si quieren pactar con Vox en el ámbito nacional o en las comunidades autónomas, «rompan sus pactos con el PSOE y no de boquilla, sino de verdad», haciendo hincapié en que en Bruselas «hay una mayoría parlamentaria que se opone a la dictadura verde y la invasión migratoria«. »Lo único que tiene que hacer el PP europeo es decir a los socialistas 'adiós' y, a continuación, nos dicen 'hola', nos sentamos a hablar y democráticamente se cambia el rumbo«, propuso.

Antes de iniciar el mitin, Abascal salió a las puertas del hotel y, con un megáfono, se ha dirigido a centenares de personas que no han podido entrar por exceso de aforo, emplazándoles a luchar contra la corrupción. Diputados como Santiago Morón, que en Aragón permanecen en las filas de Vox desde el año 2014, se emocionaron visiblemente.