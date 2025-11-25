Suscribete a
Abascal se da un baño de multitudes en Zaragoza y da a elegir entre «la mafia de Sánchez y la estafa de Feijóo»

Define a Jorge Azcón como «un político serio» que no se pliega a las exigencias de Vox como sí hacen en otras comunidades, como Baleares y Murcia

Abascal salió megáfono en mano a hablar con los cientos de personas que se agolparon a las puertas del Hotel Hiberus de Zaragoza, porque no pudieron entrar por exceso de aforo
Érika Montañés

Érika Montañés

Llegó el presidente de Vox, Santiago Abascal, al mitin ayer lunes al hotel Hiberus de Zaragoza después de conceder una entrevista al 'Heraldo de Aragón' que sacó a colación durante su intervención. «El periodista me ha preguntado qué es lo primero que se me ... venía a la cabeza cuando me hablan de Aragón», reseñó y adujo el pasado secular de esta tierra, además de que le habían regalado una medida de la Virgen del Pilar por cada vez que ha pisado Zaragoza. «La llevo siempre en el pecho, como patrona de España que es». Se ganó al respetable, después de haber comprobado con una sonrisa cómo mil personas se agolpaban para darle hálito en su posición frontal contra la negociación de presupuestos en Aragón. No tan frontal, porque al mismo diario de la prensa regional citado le dio el titular de que «no habrá portazo» a Jorge Azcón, el barón popular, aunque no le asusta presentarse a las elecciones en Aragón en 2026. Las encuestas sopesan un alto repunte de la formación voxista en este territorio donde cuentan con siete escaños en el Parlamento regional.

