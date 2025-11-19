Suscribete a
La aparición de Antonio Hernando en el caso Leire pone en el disparadero a Óscar López

El numero dos del ministro y hombre de su absoluta confianza admite una reunión

Leire Díez sostiene que se reunió con Cerdán dos veces para darle información de causas que perjudicaban al PSOE

López hablando con Sánchez y Juan Lobato en el Congreso KIKO HUESCA
Joan Guirado

«Antonio [Hernando] no fue a la reunión por decisión propia» explican fuentes socialistas, respecto a la presencia del exdirector adjunto del gabinete del Presidente en una reunión con Santos Cerdán, Leire Díez y Javier Pérez-Dolset en Ferraz.

En el PSOE se ... da por hecho que fue el hoy ministro y líder del PSM, Óscar López, que por aquel entonces era solo el máximo responsable del gabinete de Sánchez y jefe directo de Hernando, como ahora, el que le encargó acudir a la cita. La presencia del exportavoz socialista en el encuentro, dicen, respondía más a «una estrategia de defensa personal que a otra cosa», según fuentes cercanas a ambos.

