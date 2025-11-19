La aparición de Antonio Hernando en el caso Leire pone en el disparadero a Óscar López

«Antonio [Hernando] no fue a la reunión por decisión propia» explican fuentes socialistas, respecto a la presencia del exdirector adjunto del gabinete del Presidente en una reunión con Santos Cerdán, Leire Díez y Javier Pérez-Dolset en Ferraz.

En el PSOE se ... da por hecho que fue el hoy ministro y líder del PSM, Óscar López, que por aquel entonces era solo el máximo responsable del gabinete de Sánchez y jefe directo de Hernando, como ahora, el que le encargó acudir a la cita. La presencia del exportavoz socialista en el encuentro, dicen, respondía más a «una estrategia de defensa personal que a otra cosa», según fuentes cercanas a ambos.

Noticia Relacionada Leire Díez dice que se reunió dos veces con Cerdán por casos que perjudicaban al PSOE Javier Lillo Esas mismas fuentes sostienen que Óscar López y Antonio Hernando «temían que Leire tuviera información sobre sus contactos en 2016 con el comisario Villarejo por el tema de las saunas«. Y »querían saber de primera mano que podían tener para estar preparados, que en esos días de reflexión que maniobraban, dependían únicamente del presidente«. López buscó información comprometida sobre Sánchez a partir de su suegro durante las primarias de 2016 para beneficiar al hoy portavoz en el Congreso, Patxi López. Nadie descarta que Leire siga contando con imágenes, audios o mensajes que «les pongan contra las cuerdas». Las palabras de Pérez-Dolset se interpretan como «una amenaza». En Moncloa y en Ferraz asumen que el ahora ministro y su mano derecha mantuvieron cierto contacto con la supuesta 'fontanera' socialista. Moncloa se justifica En Moncloa y Ferraz tratan de justificar la presencia de Hernando en esa reunión, asegurando que acudió por su amplio conocimiento sobre el caso Villarejo, ya que en su etapa de portavoz parlamentario del PSOE impulsó la primera comisión de investigación sobre los papel del excomisario. Según las fuentes consultadas por ABC apenas participó en el encuentro durante unos 15 o 20 minutos, en los que no intervino, después se fue «porque no había ninguna información nueva», esto es, que no estuviera ya judicializada. A nivel gubernamental, donde Hernando formaba parte entonces del Gabinete de Sánchez, aseguran que «no se dio trascendencia» a lo que se trató en la reunión y confirman que Hernando «no volvió a participar en ningún encuentro» con Díez. El propio presidente del Gobierno, tras la reunión con Volodimir Zelenski, aseguró ayer que Antonio Hernando no le había dicho que se reuniría con díez, informa Ainhoa Martínez.

