Antipiratería en Somalia y «disuasión» ante Rusia, las 16 misiones del Ejército en el extranjero

Las distintas organizaciones mundiales confían en España para la monitorización de procesos de paz

En el Mediterráneo, la Armada protege el territorio de la OTAN ante posibles amenazas en las fronteras

El Gobierno aporta 20.000 millones extra en su presupuesto en defensa

Blindados Pizarro españoles en unas maniobras de la OTAN en Letonia
Blindados Pizarro españoles en unas maniobras de la OTAN en Letonia

Carlos Mullor

La amenaza rusa a Occidente, la piratería en las costas somalíes o los ataques armados en aguas del cuerno de África son algunas de las situaciones que afectan, desde hace décadas, a las principales organizaciones mundiales.

Las Fuerzas Armadas españolas, lideradas por la OTAN, ... la UE o la ONU, colaboran activamente en misiones en el exterior para «disuadir» y asegurar la protección en distintas partes del mundo. Este año, España participa en 16 misiones y en varias toma un papel clave al dirigir operaciones para proteger los intereses defensivos de las organizaciones.

