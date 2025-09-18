Ángel Víctor Torres reconoce que el PSOE rebajará su apuesta del catalán en las empresas

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha reconocido este jueves que la intención del PSOE es rebajar ahora la propuesta de la obligatoriedad del uso del catalán en las empresas de todo el territorio nacional. Torres ha sugerido que los socialistas se plantean que sólo se aplique en aquellos territorios en los que existe una lengua cooficial y que la medida obligue a que las empresas de dichos territorios atiendan a sus clientes, si así lo prefieren, en esa lengua cooficial. El ministro ha asegurado que los socialistas aplicarán el «sentido común» y que sobre la mesa se han planteado algunos «máximos», pero llegarán a acuerdos entre las distintas formaciones políticas.

El uso del catalán en las empresas es una de las muchas medidas que se enmarcan dentro de las negociaciones constantes entre PSOE y Junts. Ángel Víctor Torres ha afirmado en el programa 'Más de Uno', de Onda Cero, que Zapatero viaja este jueves a Suiza para negociar los Presupuestos Generales del Estado con Puigdemont. El ministro del Gobierno de Sánchez ha reconocido que la «voluntad» del Ejecutivo espresentar las cuentas dentro del plazo del que dispone tenga o no asegurados los apoyos de todas las formaciones que facilitaron su investidura, aunque «no perdemos la esperanza» de llegar a un acuerdo.

Además, Torres ha hablado del reparto de menores inmigrantes y ha asegurado que va a haber «niños que van a ir a Cataluña». Preguntado por si la postura de Junts -partidario de excluir a Cataluña en el reparto- le parece racista, el ministro lo ha negado y ha aprovechado para lanzar un ataque directo a Isabel Díaz Ayuso. Torres ha reprochado a la Comunidad de Madrid abrir el centro de Pozuelo «sin ningún tipo de autorización» para acoger a refugiados ucranianos y cerrarlo ahora, «impidiendo que vengan los niños de África».