Ángel Víctor Torres comparece en rueda de prensa, en directo: última hora del caso Koldo y la trama de las mascarillas en Canarias hoy

Sigue en directo la rueda de prensa del Ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, tras salir a la luz su posible vinculación con la trama del caso Koldo en un informe de la UCO.

16:36 «No hay mordidas, no hay pisos en Atocha, nada que tenga que ver con la alcaldía.» El ministro afirma que no hay «absolutamente nada»: «Ni de pisos en Atocha, ni de mujeres explotadas», reconoce.

16:34 Ángel Víctor Torres afirma que le «hubiese gustado» dar explicaciones ayer El ministro agradece a los medios y lamenta no haber dado explicaciones antes de los 400 folios del informe de la UCO debido a un problema electrónico.

16:32 Comienza la comparecencia de Ángel Víctor Torres El ministro da comienzo a la comparecencia desde el edificio del Ministerio de Política Territorial.

16:28 Torres urdió con Koldo una reunión con Sánchez, Illa y Ábalos para lograr que la trama vendiera antígenos a Canarias El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, le indicó en diciembre de 2020 al entonces asesor Koldo García que debía intentar tener una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa y con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, con el objetivo de tener luz verde para que Canarias dispusiera de test de antígenos ofrecidos por una de las empresas presuntamente vinculadas a la trama del caso Koldo. Las informaciones acerca del último informe de la UCO, por Javier Lillo.

16:25 Los mensajes de Ángel Víctor Torres: «No hay puta manera con Illa» El ministro habló en varias ocasiones con Koldo García. En una de estas comunicaciones mediante Whatsapp, Ángel Víctor Torres criticaba la reticencia de Salvador Illa a la compra de test de antígenos. «No hay puta manera con Illa!! Le he pedido un jodido mes de prueba sólo y ni así. Quiere el enfrentamiento y mañana lo tendrá! Yo no puedo llevar a la ruina a Canarias», decía en mensaje Torres compartido con Koldo el 2 de diciembre de 2020.

16:24 Un audio de Ángel Víctor Torres a Koldo García revela la implicación del ministro en los pagos: «Estoy haciendo todos los esfuerzos» Los anexos del informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a los que ha tenido acceso ABC, incluyen un audio de WhatsApp de julio de 2020 en el que el entonces presidente de Canarias Ángel Víctor Torres le indica a Koldo García, quien era asesor del ministro José Luis Ábalos, que debía estar «tranquilo» porque él estaba «encima de ello». Se refería a pagos que esta comunidad debía realizar a Soluciones de Gestión, la empresa vinculada a la presunta trama que se habría hecho con contratos para la compra de mascarillas a cambio de comisiones al «binomio Koldo-Ábalos» -siempre según los investigadores-. Una noticia de Javier Lillo.

16:19 Las reacciones al informe de la UCO: «No debió sentarse hoy en el Consejo de Ministros» Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular, no ha tardado en reaccionar ante el informe de la UCO que implica a Ángel Víctor Torres en la supuesta Trama. El popular cree que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, «no debió sentarse hoy en el Consejo de Ministros». El diputado gallego, en un almuerzo en el Club Siglo XXl, ha apuntado que el expresidente de Canarias, una vez se ha dado a conocer el informe de la UCO sobre la compra de las mascarillas con la trama de Koldo, «debería haber dimitido antes de las nueve de la mañana o, de no haber dimitido, debería haber sido cesado».

16:16 Los mensajes entre Koldo y Ángel Víctor Torres escalan hasta Sánchez: «El presi lo habló con Jose» El asesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, y el entonces presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, apoyaron a empresas implicadas en la trama extendiendo su influencia para llegar incluso al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y lograr las autorizaciones. Se trataba, en plena pandemia, de poner en marcha los test PCR que se harían en los aeropuertos. Koldo apoyaba a tres empresas, Eurofins, Megalab y Fertinvest, «vinculadas a Aldama», lo que, según la Guardia Civil, «sólo cabría explicarse por las ya referidas retribuciones mensuales que le pagaba Víctor de Aldama que le permitían mantener su capacidad de acceso en el MITMA», el Ministerio de Transportes. Una información de Javier Chicote.