Zapatero: «Si el PP tiene opciones de gobernar, anda que no hará viajes a Waterloo»

El expresidente inaugura el ciclo de encuentros con María Jesús Montero con el que calienta la precampaña para las andaluzas

Diálogos con María Jesús Montero: la candidata del PSOE andaluz estrena foro con José Luis Rodríguez Zapatero como invitado

Pantallazo del evento celebrado por el PSOE-A en el hotel Barceló Renacimiento de Sevilla
Elena Martos

La maquinaria electoral del PSOE ya está bien engrasada para la campaña de las andaluzas que comenzará esta primavera. El acto de este sábado en el hotel Barceló Renacimiento de Sevilla será el primero de un ciclo de encuentros entre la candidata a la Presidencia ... de la Junta, María Jesús Montero, y una serie de personalidades del partido. Esta primera entrega tiene como protagonista al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que se ha convertido en el 'hombre para todo' y lo mismo sirve para negociar con Carles Puigdemont que para amenizar los mítines.

