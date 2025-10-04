Zapatero: «Si el PP tiene opciones de gobernar, anda que no hará viajes a Waterloo»

La maquinaria electoral del PSOE ya está bien engrasada para la campaña de las andaluzas que comenzará esta primavera. El acto de este sábado en el hotel Barceló Renacimiento de Sevilla será el primero de un ciclo de encuentros entre la candidata a la Presidencia ... de la Junta, María Jesús Montero, y una serie de personalidades del partido. Esta primera entrega tiene como protagonista al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que se ha convertido en el 'hombre para todo' y lo mismo sirve para negociar con Carles Puigdemont que para amenizar los mítines.

Siguiendo los preceptos de los manuales de marketing político americanos, la puesta en escena se ha concebido como un plató de televisión al que, por cierto, no han dejado acceder a los medios gráficos, que han seguido el evento desde el exterior de forma telemática. Montero ha tomado la palabra en primer lugar para presentar a Zapato como «un ejemplo de cómo cuando uno gobierna sabe dónde tiene que estar y qué políticas impulsar y que cuando uno sale del primer plano sabe contribuir a que el proyecto socialista se abra camino».

Los temas que se han tratado durante el diálogo han sido por este orden: los valores socialistas, la mejoría económica, la pacificación de las relaciones con Cataluña, la quita de la deuda, la sanidad pública, el feminismo y la vivienda. Con los tiempos muy marcados en las intervenciones, la líder del PSOE-A se ha envuelto en la bandera del andalucismo reivindicando el papel de su partido en el 28F y en la actualización del Estatuto en 2007.

Alejada de la agresividad que ha mostrado en mítines y otros actos del partido, Montero se ha colocado en un plano superior asegurando que «a veces se asocia política a ruido, insulto y a que todos estamos para aprovecharnos y hay tantos compañeros que nos dejamos la piel para aportar y conseguir que la gente esté mejor, que se reparta la riqueza, que se cree riqueza y dar efectividad al pacto social». «Somos un pueblo trabajador que siempre ha sido ninguneado por otros poderes. Andalucía siempre se erige como un lugar para que nos humillen».

El expresidente ha alabado los esfuerzos por mejorar las relaciones con Cataluña y ha ironizado con la idea de que «si otros necesitaran los votos de Junts para llegar al gobierno, anda que no iban a hacer viajes a Waterloo«, recordando la frase atribuida a José María Aznar de 'hablar catalán en la intimidad'. »Esto siempre ha sido así«, ha señalado. Y ha continuado en su crítica: »En cuanto puedan le harán carantoñas a Puigdemont«.

Zapatero también ha cargado contra la oposición dura, que ha definido como «antipolítica». «Esa manera de funcionar se pulveriza por sí misma. Ya hemos visto casos y sólo generan desconfianza. Igual que hacer injusticia en la justicia», ha dicho, en alusión velada al 'lawfare'. «Cuando uno no tiene argumentos para hacer oposición termina atacando a la familia del presidente», ha continuado.

Montero, por su lado, ha sido más incisiva en cuestiones como la quita de la deuda, sobre lo que ha preguntado al presidente de la Junta que "¿cómo va a perder la oportunidad de que nos quiten 19.000 millones?" y ha asegurado que "dice que no porque se le cae el discurso". También ha recalcado que en esa medida "Andalucía es la comunidad más beneficiada y, por mucho que le pese, y Andalucía necesita ese alivio financiero".

También ha arremetido contra la gestión de la sanidad a cuenta del fallo de protocolo del cribado del cáncer de mama. En este punto del diálogo, Montero se ha erigido como "constructora e impulsora" del Servicio Andaluz de Salud, que según ha comentado, "ha sido un modelo para el resto de España". Así, ha criticado que "no sabes cómo hacerlo porque no es su modelo. Su modelo es el de los seguros privados y con el mayor presupuesto de la historia no saben cómo hacerlo". "Esto no es un juego de niños, porque nos jugamos la vida", ha sentenciado.