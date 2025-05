Yolanda Díaz afirma que Andalucía no es Europa por su alta tasa de paro y la Junta pide una rectificación por estigmatizarla Andalucía ve insuficientes los 418 millones de euros que recibirá del Gobierno para financiar las políticas activas de empleo porque no se corresponde con el número total de parados, mientras que el Ejecutivo celebra la cifra «récord»

Por si había pocas, se abre una nueva vía de agua en las relaciones entre el Gobierno y la Junta de Andalucía a cuenta de unas declaraciones de la vicepresidenta Yolanda Díaz. La consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco (PP), ha pedido este miércoles una rectificación a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (Sumar), después de que ésta haya asegurado que ni Andalucía, ni Castilla-La Mancha, ni Murcia, ni Extremadura son Europa atendiendo a su elevada tasa de desempleo.

Yolanda Díaz ha hecho estas afirmaciones en el transcurso de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales que ha reunido este miércoles en Madrid a los consejeros del ramo de las distintas comunidades autónomas. En el encuentro se ha aprobado la distribución entre los diferentes territorios de 2.572 millones de euros para financiar las Políticas Activas de Empleo (PAE) de 2025, de los que 418 millones han correspondido a Andalucía, que es la autonomía más poblada de España.

Durante dicha conferencia, según ha relatado a ABC la consejera andaluza de Empleo, la ministra ha mostrado un mapa de España a los responsables autonómicos en el que estaban las comunidades autónomas sombreadas según la tasa de desempleo. En ese momento, «ha señalado Madrid diciendo que de aquí hacia arriba es Europa y de ahí hacia abajo no es Europa. Es decir, ni Andalucía, ni Castilla-La Mancha, ni Murcia, ni Extremadura es Europa», ha contado la consejera Rocío Blanco.

«Nos parece una afrenta enorme a los andaluces y las andaluzas, a los desempleados de nuestra tierra, considerando Andalucía poco más que un gueto», ha lamentado la titular de Empleo de la Junta. En unas declaraciones realizadas a ABC pide que por parte del Gobierno de España, al que pertenece María Jesús Montero, actual secretaria general del PSOE andaluz, se rectifique «esa desafortunada afirmación» y sobre todo que «considere a Andalucía con la financiación que merece también en política activa de empleo, que tiene unos presupuestos inferiores al del resto de comunidades autónomas en proporción al número de desempleados».

Rocío Blanco insiste en la infrafinanciación que sufre la Comunidad en términos de población y respecto al número de desempleados

El Gobierno andaluz considera insuficiente el reparto de fondos estatales para la financiación de políticas de empleo aprobado en el seno de la LXXXVI Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, celebrada en Madrid. La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha reiterado su oposición a una asignación económica «que una vez más no responde ni al peso de la población andaluza respecto al conjunto de España, ni tampoco a las necesidades reales de nuestra Comunidad para atender a las personas desempleadas».

Blanco ha insistido en que, como ya ha ocurrido en los últimos años, Andalucía vuelve a sufrir una «infrafinanciación» por parte del Gobierno de España en cuanto a la cantidad de recursos de los que podrá disponer durante el presente año. En concreto, Andalucía recibirá 417,9 millones de euros de fondos estatales, una cifra similar a la del pasado ejercicio y que representa tan sólo el 16,2% de los más de 2.571 millones de euros repartidos al conjunto de las comunidades autónomas, con la excepción del País Vasco, Ceuta y Melilla. Ese porcentaje es inferior al peso real de la población andaluza sobre el total de España, casi el 18%.

Desde la Junta, por el contrario, lamenta que Andalucía vuelve a ser un año más la región que dispondrá de menos fondos estatales en relación con el número total de desempleados. Si se toma como referencia el último dato de paro registrado, el correspondiente al mes de abril, la Comunidad dispondrá de sólo 675,1 euros para atender a cada una de las 619.103 personas que componen su población desempleada, muy por debajo de los 1.023,5 euros de media nacional.

El Gobierno replica que es una cuantía «récord»

Desde el Ministerio de Trabajo, en cambio, destacan en una nota de prensa que «Andalucía recibirá 417.997.869 euros, la mayor aportación de la distribuida entre las comunidades autónomas». Son 418 millones de euros que la Junta debe destinar a la formación de personas en desempleo y a la mejora de las capacidades laborales de los trabajadores y parados.

Esta cantidad se suma a otros fondos que ha destinado el Gobierno de España de forma extraordinaria a la comunidad como los 50 millones de euros para el plan integral de empleo o los 195 millones de euros para el programa de fomento del empleo agrario, afirman desde la Delegación del Gobierno en Andalucía.

«A pesar de esta cantidad récord de recursos recibidos, los consejeros del PP vuelven a quejarse. No alcanzo a entender cómo cuanto más recursos y fondos recibe la Junta de Andalucía, más sube el nivel de las críticas y de la confrontación contra el Gobierno de España», ha replicado el delegado del Ejecutivo, Pedro Fernández. «Son declaraciones que causan, cuando menos, sorpresa porque parten de una falta de transparencia ya que Andalucía es una de las pocas comunidades que no han aportado los datos de ejecución de las políticas Activas de Empleo del ejercicio anterior, un apartado en el que no destaca habitualmente. Además, ha votado a favor al reparto en la LXXXVI Conferencia Sectorial», ha criticado Fernández.