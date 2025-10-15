Suscríbete a
Las VTC cifran en 20 millones el impacto negativo por el frenazo de la Junta: «Nos dejan en la cuneta»

La Asociación Empresarial VTC Andalucía presentará la batalla judicial porque «fue la administración quien abrió el grifo y ahora no puede cerrarlo» tras las fuertes inversiones de autónomos y pequeñas empresas

Los taxistas temen que las VTC tumben en la justicia las restricciones de la Junta

Andalucía cierra el grifo a las nuevas licencias de VTC por «razones imperiosas de interés general»

José María Aguilera

José María Aguilera

«Es un mazazo y nos dejan en la cuneta«. En la Asociación Empresarial VTC Andalucía aseguran que han recibido el frenazo de la Junta de Andalucía con sorpresa y conmoción. La decisión de la Consejería de no conceder más licencias a estos Vehículos ... de Transporte con Conductor (muchas estaban paralizadas) «supone un impacto económico negativo de unos 20 millones de euros», destaca el presidente del colectivo, Pablo García-Trespalacios.

