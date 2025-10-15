Las VTC cifran en 20 millones el impacto negativo por el frenazo de la Junta: «Nos dejan en la cuneta»

«Es un mazazo y nos dejan en la cuneta«. En la Asociación Empresarial VTC Andalucía aseguran que han recibido el frenazo de la Junta de Andalucía con sorpresa y conmoción. La decisión de la Consejería de no conceder más licencias a estos Vehículos ... de Transporte con Conductor (muchas estaban paralizadas) «supone un impacto económico negativo de unos 20 millones de euros», destaca el presidente del colectivo, Pablo García-Trespalacios.

«Es un golpe tremendo a autónomos, pequeñas y medianas empresas y cooperativas, que solicitaron autorización, que realizaron inversiones importantes en coches eléctricos, garaje, seguro... y ahora les impiden trabajar. Estamos muy preocupados», argumenta el representante de esta asociación. No dan crédito al cambio de criterio del Gobierno andaluz, que «fue quien abrió el grifo y ahora no lo puede cortar de esta manera».

La administración regional, que adquirió las competencias tras desentenderse el Ejecutivo nacional, ha elaborado un estudio para analizar la movilidad de la Comunidad. Entiende que los criterios medioambientales que marcó como únicos requisitos en el reparto de permisos son insuficientes para una buena regulación debido a la proliferación de los vehículos eléctricos, que cumplen con estas normas. Ha habido un crecimiento descontrolado que afecta a la armónica convivencia con el taxi y pone en riesgo la salud y el medioambiente.

Posibilidad de crecimiento

Desde las VTC rechazan de plano todos los argumentos. El primero, que «la demanda está cubierta». «No es verdad», asegura García. «Hay posibilidad de crecimiento. Andalucía es la comunidad de mayor extensión del país y un buen servicio VTC ayudaría a vertebrar el territorio y democratizar el transporte». Hay 3.713 autorizaciones (desde el 1 de enero hasta mediados de abril se registraron 1.373 solicitudes), pero localizados en Sevilla, Málaga y algunos en Granada, un hecho del que se quejan los taxistas. «Eso es porque existe una evidente falta de flota. Pero se puede crear una nueva demanda si se aumenta la oferta».

Noticia Relacionada La Junta explica el freno a las VTC: la demanda «está cubierta» y es un problema «de salud pública» José María Aguilera La consejera de Fomento, Rocío Díaz, desvela que se «ha detectado un elevado porcentaje de trayectos sin pasajeros, 35% de los kilómetros recorridos», lo que provoca la congestión del tráfico y una mayor contaminación

Ellos ven esa «posibilidad de crecimiento» y destacan que «el año pasado dimos más de 17 millones de servicios en Andalucía y nuestro servicio goza de aceptación popular».

Tampoco aceptan el factor de la polución por el aumento de turismos y la congestión del tráfico. «La mejor manera de combatir la contaminación es con nuestro servicio de vehículos de cero emisiones, que permitirían retirar los contaminantes. Se ganaría en salud ofreciendo una alternativa al coche particular, con precios en el transporte más competitivos». Y por último niegan que no haya espacio para la convivencia con el taxi. «Se puede generar nueva demanda, no balancearla de un sector a otro».

Todas estas razones se la trasladaron a la Consejería «pero su actitud no nos auguraba una resolución positiva. Han optado por un escenario de conflictividad judicial y en ese camino, donde habrá que seguir gastando dinero en la defensa jurídica, muchos se van a quedar en la cuneta».

Aquí esta la clave: de la política se pasará pronto a los tribunales. «Creemos que podemos ganar porque no se ha cambiado la norma. Deja un sendero incierto, porque se dan situaciones y casuísticas diferentes. Hay que esperar a que lleguen las notificaciones de rechazo de licencias (más de mil permisos no concedidos) para estudiar la manera de recurrir». Al contrario que el taxi, la lucha de las VTC no será en la calle sino en los juzgados.