Vox se radicaliza y habla incluso de cerrar el Parlamento

El mensaje de moderación en el que anda volcado Juanma Moreno es inversamente proporcional al afán por virar a la derecha de Vox. Desde hace semanas ha centrado su discurso en el rechazo a los inmigrantes, hablando de que hay que echarlos a todos o ... incluso registrando iniciativas en el Parlamento andaluz contra la «islamización». O criminalizándolos hablando de que la consecuencias de la inmigración son «niñas violadas, ancianos atracados, mujeres agredidas y mujeres que tienen que ir dos pasos por detrás de los hombres, con una capucha en la cabeza«..

Esta semana el grupo que dirige Manuel Gavira en la cámara andaluza fue un poco más lejos insinuando incluso que habría que cerrar el Parlamento de Andalucía. Ocurrió durante una pregunta del diputado de Vox, Antonio Sevilla, que pidió al presidente de la Junta de Andalucía que convoque elecciones pero no se quedó ahí.

El parlamentario, que cuestionaba a la consejera de Fomento, Rocío Díaz, sobre la vivienda, dijo que lo mejor que puede hacer Moreno es «disolver este gobierno y disolver este parlamento por inútil«. La petición de elecciones es algo habitual en la cámara regional. Claro que luego apuntó las intenciones de Vox: »Ya vendremos otros para cerrarlo«. Una idea que hay que englobar en el discurso centralista de la formación que lidera Santiago Abascal que en más de una ocasión se ha posicionado a favor de suprimir el estado de las autonomías.

Ese no ha sido el único discurso extremo de Vox. Además de mantener en todos los plenos que las políticas del PSOE y del PP son las mismas y que en Andalucía la llegada de los populares a la Junta no ha supuesto ningún cambio porque «no ha renunciado a las políticas socialistas», esta semana insistió en dejar frases de lo más llamativas.

Una de ellas fue la que lanzó el portavoz, Manuel Gavira, durante la sesión de control. «No nacen niños y van a llenar Andalucía y España de moros, y su única preocupación es la financiación», dijo en la tribuna de las Cinco Llagas.

Y a las insistentes llamadas a la moderación del presidente andaluz los de Abascal siempre contestan con la misma idea. «La moderación de Moreno Bonilla ya que es olvidarse de las víctimas de sus políticas» y frente a las acusaciones de polarización, su respuesta es clara: »polarizar es recordar, no olvidar y denunciar los efectos de sus políticas«.