Vox se radicaliza y habla incluso de cerrar el Parlamento

El grupo de Manuel Gavira amenaza con polarizar más: se centra en rechazar a los «moros» y habla de «mujeres violadas» o de que deben ir con capucha

Vox en el Parlamento: «No nacen niños y van a llenar Andalucía de moros»

Diputados de Vox en el pleno
Mercedes Benítez

El mensaje de moderación en el que anda volcado Juanma Moreno es inversamente proporcional al afán por virar a la derecha de Vox. Desde hace semanas ha centrado su discurso en el rechazo a los inmigrantes, hablando de que hay que echarlos a todos o ... incluso registrando iniciativas en el Parlamento andaluz contra la «islamización». O criminalizándolos hablando de que la consecuencias de la inmigración son «niñas violadas, ancianos atracados, mujeres agredidas y mujeres que tienen que ir dos pasos por detrás de los hombres, con una capucha en la cabeza«..

