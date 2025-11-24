Vox es el partido que más enmiendas presenta a los presupuestos andaluces, cuatro veces más que el PSOE

Los grupos parlamentarios andaluces han presentado un total de 2.660 enmiendas parciales al proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el próximo año 2026, de las que aproximadamente la mitad --en concreto, 1.361-- procede del ... grupo Vox.

Así se desprende de las cifras canalizadas por el Parlamento y consultadas por Europa Press después de que a las 14,00 horas de este lunes, 24 de noviembre, finalizara el plazo para registrar enmiendas parciales al proyecto de Presupuesto diseñado por el Gobierno andaluz del PP-A para el año que viene, que el pasado 12 de noviembre superó su debate de totalidad en el Pleno de la Cámara autonómica después de que el Grupo Popular rechazara las enmiendas que al conjunto del proyecto de ley presentaron los cuatro grupos de la oposición.

Por grupos, el que más enmiendas parciales ha registrado ha sido Vox, con un total de 1.361, de las que la gran mayoría --1.338-- se dirigen al estado de Gastos, mientras que las restantes 23 se presentan al articulado del proyecto de ley.

La cuentas andaluzas

El segundo grupo que más enmiendas ha presentado ha sido el de Por Andalucía, con 647, de las que 531 se dirigen al apartado de Gastos, 93 al articulado y 23 al capítulo de Ingresos.

Por detrás de estos dos grupos se sitúa por número de enmiendas registradas el del PSOE-A, con 361 en total, de las que 296 tienen que ver con el capítulo de Gastos, nueve con el de Ingresos y las 56 restantes se dirigen al articulado del proyecto de ley.

El Grupo Mixto-Adelante Andalucía ha presentado 216 enmiendas parciales, de las que 199 conciernen al estado de gastos, 14 al articulado y tres al capítulo de Ingresos. Y, finalmente, el Grupo Popular, que sustenta al Gobierno de Juanma Moreno con mayoría absoluta, ha presentado 75 enmiendas, que se reparten entre 57 dirigidas al capítulo de Gastos y 18 al articulado.

La mesa de la comisión de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social tiene previsto reunirse el próximo viernes, 28 de noviembre, para calificar las enmiendas registradas a este proyecto de Ley del Presupuesto, que afrontará su debate final en el Pleno del Parlamento entre los días 17 y 18 del próximo mes de diciembre.

El proyecto de Ley de Presupuestos de la comunidad autónoma para 2026, que el Consejo de Gobierno aprobó el pasado 28 de octubre, asciende a 51.597,9 millones de euros, un montante que es así un 5,6 por ciento superior al de las cuentas andaluzas del ejercicio anterior, con 2.726 millones de euros más.