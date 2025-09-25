Vox en el Parlamento: «No nacen niños y van a llenar Andalucía de moros»

Nuevo rifirrafe entre el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el portavoz de Vox, Manuel Gavira que ha dicho en el Parlamento andaluz que «van a llenar Andalucía de moros».

Ha sido durante la habitual sesión de control de los jueves en la Cámara regional en la que ha vuelto a quedar patente que las posturas entre ambas formaciones se alejan cada vez más en la recta final de la legislatura. Durante su turno de preguntas Gavira, que esta semana ha registrado una iniciativa en la cámara contra la «islamización» y para que el arraigo no sirva para regularizar a más inmigrantes, ha sido contundente en su mensaje acusando al presidente andaluz hasta de ser «separatista».

«No nacen niños y van a llenar Andalucía y España de moros, y su única preocupación es la financiación«, ha dicho Gavira que ha extremado su mensaje en esta línea, recalcando que también ha cuestionado las rebajas fiscales anunciadas por Juanma Moreno para las mascotas.

«El tope para pedir la deducción para los perritos de 80.000 euros» mientras que «para los que tienen niños el tope es de 25.000 o 30.000». «Un niño con un tope más bajo que un perrito» ha dicho el portavoz del Vox.

Como Pedro Sánchez

Sin embargo el presidente andaluz, que en las últimas semanas insiste en que su mensaje será de moderación, se ha mantenido en su discurso ya que considera que Vox está en la misma línea de «polarización» que el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, para lograr la movilización electoral.

«Polarizar significa dividir en extremos, y en uno extremo está el señor Sánchez y en otro extremo está Vox y polarizan con un solo objetivo, movilización electoral y quitar el gran espacio de la mayoría social, plural, diversa que hay en Andalucía y en España», ha dicho el jefe del ejecutivo andaluz.

En esta línea el presidente andaluz ha insistido en que Sánchez y Vox se «retroalimentan» y sólo quieren «dividir». a la sociedad, lo que es un «enorme error y una enorme irresponsabilidad, porque las sociedades, los países, las comunidades y las ciudades solo avanzan si van unidas».

Sin embargo para Vox la moderación es «olvidarse de las víctimas de sus políticas» y ha hablado de « víctimas de la inmigración ilegal, las niñas violadas, los ancianos atracados, las mujeres agredidas y las mujeres que tienen que ir dos pasos por detrás de los hombres, con una capucha en la cabeza«.