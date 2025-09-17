Vox no descarta entrar en el Gobierno andaluz si Moreno no tiene mayoría absoluta El portavoz del grupo parlamentario, Manuel Gavira, ha señalado que están sopesando la opción

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, no ha descartado este miércoles que su formación solicite entrar en el Gobierno andaluz si el PP-A de Juanma Moreno no logra mayoría absoluta en las próximas elecciones autonómicas, que tiene como fecha límite junio de 2026. Gavira ha asegurado que si los populares necesitan su apoyo ese puede ser el peaje que tengan que pagar: un gobierno compartido.

En declaraciones a Canal Sur Televisión, Gavira ha manifestado que Vox aspira a «cambiar y a transformar Andalucía» y para que «ese objetivo se cumpla» tienen que estar en los gobiernos y tienen que hacer, evidentemente, esas propuestas que ellos quieren traerle a los andaluces.

En cualquier caso, ha señalado que hay que esperar primero al resultado de las elecciones, pero ha recalcado que estar fuera del gobierno no les hace confiar en el PP. «A nosotros en Andalucía lo que nos dice es que el Partido Popular te engaña«, ha apuntado el portavoz.

En este sentido, también ha indicado que así ocurrió cuando Vox apoyó al PP-A tras las elecciones autonómicas de 2018: «Fuimos engañados porque el PP-A no cumplió». De mismo modo, ha aseverado que Vox ese «error» no lo va a volver a cometer. Por eso, si Juanma Moreno los necesita para ser presidente tendrá que meterlos en el Gobierno andaluz.

«Nosotros somos gente seria, que lo que firmamos queremos que se lleve a cabo, y el Partido Popular lo que trata es de engañarnos», ha dicho. Gavira ha señalado que él no tiene «ninguna relación especial» con el PP-A «ni fluida ni de diálogo» para rematar unas palabras en las que pretender posicionarse como pieza clave en la tablero electoral ante las elecciones del año que viene.