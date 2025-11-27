Vox advierte de que va a «sentar en el banquillo de los acusados a todos los corruptos de Andalucía»

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha expresado este jueves que su partido «va a sentar en el banquillo de los acusados a todos los corruptos de Andalucía, ya sean rojos o azules».

Así lo ha manifestado el dirigente en ... el Parlamento andaluz junto al portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla), Adrián Trashorras, en relación a la querella que este partido presentó «a mitad de julio» ante los juzgados de dicha localidad sevillana «para que se investigue a Francisco Salazar», el ex secretario adjunto de Organización del PSOE que fue «mano derecha» del líder socialista y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y «también al exalcalde (socialista) de Dos Hermanas Francisco Toscano».

Gavira ha destacado que Vox presentó dicha querella «porque el Ayuntamiento de Dos Hermanas contrató durante cinco años» a Francisco Salazar, en la etapa de Francisco Toscano como alcalde, si bien el primero «no trabajaba» en el consistorio, sino «en Ferraz -en referencia a la sede nacional del PSOE- y luego en Moncloa». Pese a que se solicitó «el archivo de las actuaciones, el juzgado dijo que no» y «las actuaciones van a seguir para adelante», y por eso la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está llevando a cabo «investigaciones» de las que Gavira no ha querido «revelar nada porque el juzgado ha decretado el secreto del sumario», según ha explicado. Dicho esto, Manuel Gavira ha querido avisar de que Vox «va a sentar en el banquillo de los acusados a todos los corruptos de Andalucía, nos da igual que sean rojos o azules», siguiendo el principio de que, «el que la haga, la pague», declara ante los medios. Finalmente, ha prometido que «vamos a desterrar esa forma de hacer política que tienen 'populares' y socialistas que lo único que viene a hacer es lucrarse de los recursos de todos los andaluces», y a «﻿acabar con la corrupción política que adorna tanto Andalucía como España».

