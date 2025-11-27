Vox advierte de que va a «sentar en el banquillo de los acusados a todos los corruptos de Andalucía»

Suscríbete a
Manuel Gavira
Manuel Gavira ABC

S.A.

Sevilla

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha expresado este jueves que su partido «va a sentar en el banquillo de los acusados a todos los corruptos de Andalucía, ya sean rojos o azules».

Así lo ha manifestado el dirigente en ... el Parlamento andaluz junto al portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla), Adrián Trashorras, en relación a la querella que este partido presentó «a mitad de julio» ante los juzgados de dicha localidad sevillana «para que se investigue a Francisco Salazar», el ex secretario adjunto de Organización del PSOE que fue «mano derecha» del líder socialista y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y «también al exalcalde (socialista) de Dos Hermanas Francisco Toscano».

