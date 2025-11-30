«Me he tenido que ir a vivir de alquiler porque no me dejan recuperar mi propia casa»

Suma y sigue. El tiempo pasa inexorablemente y Mari Carmen Ramos observa como la vida le aplasta con la pesada bota de la injusticia. Hace unos años, alquilaba su ático en el distrito malagueño de Churriana a una familia portuguesa. El cabeza de familia ... le mostraba un contrato de trabajo como policía en el país luso. Mujer, tres hijos... no encontraba motivos para sospechar. El arrendamiento le permitía ingresar un dinero extra y completar su salario como docente, con el fin de asegurarse un futuro cómodo cuando soltara definitivamente la tiza y finiquitara su compromiso laboral.

Pero no hay nada mejor que tener planes para que se rompan, para que se quiebren de manera inesperada. Una grave enfermedad y un divorcio le trasladaban de manera abrupta a una etapa bien diferente. Golpeada, demandaba el regreso a casa, y hasta eso se le negaba. Los cinco miembros de esta familia se declaraban vulnerables y dejaban de abonar su correspondiente cuota, de 800 euros mensuales. «Fue hace cuatro años y ya me deben más de 40.000 euros», lamenta resignada la malagueña, que se ha tenido que alquilar un modesto piso de alquiler mientras sus 'inquilinos' disfrutan de la casa que le pertenece. «Tengo que vivir de alquiler porque no puedo recuperar mi propio hogar».

Al igual que su letrado, Mari Carmen se muestra especialmente dura con los responsables de Asuntos Sociales en Churriana. «Les pedí ayuda y me dijeron que yo tenía que ser más vulnerable que ellos para poder recuperar la casa», recuerda. «Una posibilidad era que denunciara a mi exmarido por violencia de género, pero es que yo no me divorcié por ese motivo«. Se cerró en banda, no exploró esta vía por humanidad y casi cuatro años después sigue a la espera.

Un desahucio eterno

«Me insisten en que no tienen sitio par darle una alternativa habitacional», señala. «'No tenemos donde meterlos', me cuentan», pero son ellos los que tienen que encargarse de proporcionarles ese 'escudo social', no yo», critica. Ya suma su tercer abogado y son tres procuradores. Porque entiende que sufre un fraude. «Son falsos vulnerables», denuncia. «No han investigado nada. Están todos en edad de trabajar, todos más jóvenes que yo. Pero es normal que si les dan ayudas y encima viven sin pagar, ¿para qué se van a poner a trabajar? Es que no les incentiva nada».

Mari Carmen Ramos se queda a la espera de esa «compensación« que no llega porque »presentó el auto del juez, pero uno de los documentos que exigen es la continuidad de esa vulnerabilidad, y no me la entregan. Es algo que se puede hacer en cinco minutos, mirar el expediente y darme el certificado de que son vulnerables. Pero no responden».

Su abogado Francisco Javier Bueno confirma esta denuncia. «Retrasan injustificadamente la emisión de informes de vulnerabilidad. Lo aportan tarde y sin documentación que acredite lo manifestado por el solicitante», recalca el letrado.

«Me dicen que son vulnerables, pero la vulnerable soy yo. Soy su escudo social que sigue pagando impuestos, comunidad, y por suerte la luz y el agua se la pusimos a su nombre«. No ha entablado conversación alguna con su inquilino »ya que me manda a la Policía cuando he ido a su casa«.

«Este es el gran problema del alquiler en España. Yo nunca más ofreceré de nuevo mi vivienda para arrendar, porque es un sufrimiento. Es una inseguridad total y esto me va a pasar factura toda la vida».