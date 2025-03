Las grandes capitales andaluzas se ponen las pilas y aumentan la regulación en vivienda turística

Las grandes capitales andaluzas están aumentando su regulación en materia de vivienda turística. Algunas de ellas ya no permiten nuevas licencias para alojamientos de este tipo. Esta preocupación tiene como base principal el incremento de este fenómeno. En 2021 se contabilizaron 63.200 alojamientos ... de este tipo en esta comunidad autónoma. A día de hoy, el Instituto Nacional de Estadística afirma que han aumentado hasta 82.454, lo que supone un incremento de más del 30%.

Muchas de las capitales andaluzas lo afrontan como un problema que encarece el mercado inmobiliario y que ven algunos de sus barrios colapsados por el turismo, algo que molesta a gran parte de sus vecinos. Es por ello que han comenzado a tomar medidas para regular esta situación.

Málaga es la ciudad andaluza más afectada por el fenómeno de los pisos turísticos en Andalucía, y en España se sitúa solo por detrás de Madrid y Barcelona. Hay más de 7.000 viviendas de este tipo en la capital malagueña, que suponen un 75% de las plazas de alojamiento de las que disponen los turistas. Este fenómeno supera con creces la oferta turística de los hoteles, sector que también se ve perjudicado por la proliferación de los alojamientos con fines turísticos.

Por ello, no se permiten más en las zonas donde superen el 8% total de los pisos, lo que afecta a 43 barrios. Entre ellos, el centro histórico, El Ejido, La Merced, Lagunillas, Capuchinos, El Molinillo, Baños del Carmen, Martiricos, Torre del Río o Pacífico.

En las zonas céntricas se concentran más de un 65% del total de viviendas turísticas que hay en la ciudad. En el resto de los distritos de la localidad, existe la posibilidad de que se sigan concediendo licencias de viviendas turísticas hasta llegar al 8%, límite fijado por el Ayuntamiento de Málaga. En estas zonas se comprobará con frecuencia si se ha sobrepasado este porcentaje por si se deben incluir nuevos barrios donde no se concederían más permisos.

Sevilla, pionera

La capital andaluza se convirtió el pasado octubre en la primera ciudad de esta comunidad autónoma que regula los pisos turísticos en el marco del decreto aprobado por la Junta. Actualmente ya se han superado las 6.000 viviendas de este tipo en el municipio, situándose como la quinta ciudad española con mayor número de pisos con fines turísticos.

El Ayuntamiento sevillano aprobó en el mes de octubre que no iba a conceder más licencias a nuevos pisos turísticos donde se sobrepase el 10% de este tipo de alojamientos con respecto a los de carácter residencial en todos los barrios. Esto afecta al Casco Antiguo, concretamente a los barrios de Santa Cruz, Arenal, Alfalfa, San Bartolomé, Feria, Encarnación-Regina, Santa Catalina, San Lorenzo, San Gil y San Vicente. A estas zonas céntricas, se le suma el barrio de Triana, donde tampoco se permiten nuevos permisos de vivienda turísticas porque entra dentro del requisito exigido por el equipo de Gobierno.

En la capital andaluza solo se conceden licencias en los barrios que todavía no alcanzan el 10% fijado. Las zonas de la Macarena, San Pablo-Santa Justa y Nervión están al borde de cubrir el cupo de pisos turísticos, ya que acumulan un gran número de este tipo de viviendas.

El Ayuntamiento de Córdoba tasa en 3.011 los pisos turísticos registrados en la ciudad. Por ello, a mediados de noviembre, anunciaron que están trabajando en la elaboración de una futura ordenanza que regule los pisos turísticos, de forma que se limitarán en algunas zonas.

Se diferencian tres zonas para abordar este problema: las saturadas, las de crecimiento controlado y las de crecimiento libre. En ellas se basa la ordenanza que está preparando el Ayuntamiento, según un estudio que ha realizado. Debería estar en vigor antes del verano de 2025. En cuanto se apruebe, se impedirá que en los espacios que se declaren saturados se concedan nuevas licencias para pisos turísticos.

Licencias denegadas

En la capital granadina se contabilizan en torno a 3.000 pisos turísticos. El Ayuntamiento de Granada anunció el pasado mes de junio que endurecería las condiciones para conceder nuevas permisos. Y está demostrándolo. En el mes de septiembre denegó 128 licencias turísticas de las 131 que fueron solicitadas.

El consistorio granadino confirmó a finales de noviembre que está ultimando los preparativos para la suspensión de nuevas licencias para viviendas de uso turístico con el inicio de la innovación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente para la acotación de zonas saturadas en materia de pisos turísticos, que corresponderían a los distritos Centro y Albaicín y los barrios de Fígares y San Ildefonso.

El Ayuntamiento de Cádiz está llevando a cabo un control de las viviendas turísticas aplicando la normativa urbanística que dejó el anterior y ha puesto en marcha también algunas medidas restrictivas en este ámbito. De la mano de la Junta de Andalucía, se han dado de baja en casi año y medio 406 viviendas turísticas que no cumplían con la normativa. Esto ha hecho que por primera vez la cifra total de pisos turísticos haya bajado en la capital gaditana, con respecto al mes de junio de 2023.

Además, hasta el pasado mes de agosto una vivienda se podía dar de alta en el registro de la Junta de Andalucía, empezar a operar y hasta algún tiempo después el Ayuntamiento no podía comprobar si cumplía con la norma o no. Actualmente, antes de que la vivienda pueda operar legalmente, el equipo de Gobierno recibe la solicitud de alta por parte de la Junta, comprueba si cumple con la normativa y, si no lo hace, directamente no se tramita la licencia.

Desde el consistorio gaditano han iniciado una campaña de sanciones para aquellas viviendas turísticas que incumplen la normativa urbanística. Hasta el momento, ya se han iniciado expedientes sancionadores de 10.000 euros a 19 pisos que se encontraban en esa situación. Asimismo, también se ha anunciado que se va a poner un tope de un 4% de viviendas turísticas con respecto al parque total residencial de la ciudad. En la actualidad las 2.396 viviendas turísticas que hay en la ciudad representan el 4,23% del global, que está en unas 56.500 viviendas. Cuando se aplique esta medida lo que va a ocurrir es que no se pueda dar de alta ninguna vivienda turística en la ciudad siempre que se supere el 4%.

Capitales en las que la vivienda turística es un problema menor

En Almería se estima que existen 929 pisos turísticos, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), de agosto de 2023. El mayor número de viviendas turísticas en la provincia almeriense se localizan en las zonas de El Zapillo, El Toyo-Retamar y San Miguel de Cabo de Gata.

El equipo de Gobierno ha encargado un análisis y diagnóstico de la situación para recoger la realidad actual respecto de las viviendas turísticas existentes en el término municipal. Cuando se concrete dicho estudio, el consistorio almeriense podrá tomar alguna decisión que tenga que ver con la regulación de este tipo de viviendas. Todo apunta a que no se tomarán medidas muy restrictivas debido a la cifra de alojamientos con fines turísticos que, por el momento, parece no ser un problema para el municipio.

En Huelva se contabilizaron 137 viviendas turísticas en mayo, un número que creció con respecto al año anterior. El Ayuntamiento onubense no lo está tomando como un problema y no ha confirmado medidas para su regulación, más allá del retiro de algunas licencias por el incumplimiento de la normativa.

En Punta Umbría la oferta de viviendas turística es considerablemente mayor que en la capital onubense: 1.248. Pese a ello, tampoco existe ninguna normativa extraordinaria que regule o limite la expansión de estos alojamientos.

Andalucía rechaza el registro de viajeros: «Es morder la mano que te da de comer» El Gobierno andaluz ha cargado esta pasada semana contra varias decisiones que afectan al turismo y ha considerado un «ataque» del Ejecutivo central al sector el decreto que regula el registro de viajeros para las empresas de hospedaje y alquiler de vehículos, y ha advertido: «No se puede morder la mano de quien te da de comer». La portavoz del Ejecutivo regional, Carolina España, lamentó que se haya comenzado a aplicar «el gran lío hotelero» por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, con el que se intenta implantar incluso que los usuarios tengan que informar de su cuenta corriente. «Entendemos que es un ataque directo a la primera industria de este país», indicó para destacar el «impacto» que podría tener esta medida para Andalucía, donde el sector del turismo es fundamental. Según la también consejera de Economía y Hacienda, se trata de solicitar unos «datos privados» que no se están pidiendo ni en Europa ni en América. Tras unos primeros momentos de bloqueo por la cantidad de datos recibidos y la novedad, la plataforma de registro de viajeros (ses.hospedajes) funciona ya con normalidad, después de que la sede electrónica del Ministerio del Interior se viera afectada durante esta mañana por una actuación programada en el Centro de Procesos de Datos de El Escorial, según fuentes del ministerio. Al igual que el propio Gobierno autonómico, los sectores profesionales no han visto con buenos ojos este registro de viajeros porque no sólo ralentiza el proceso de llegada de los turistas sino que perjudica el negocio al estar extendiéndose la idea en el resto de países emisores de la complejidad de este proceso y del exceso de 'vigilancia' por parte de los poderes. El 'gran hermano' de Interior no gusta nada fuera.

El Ayuntamiento de Jaén, ante un turismo incipiente en estos últimos años, promueve la idea de que este tipo de viviendas turísticas se ocupen en bloques independientes para evitar así posibles problemas de convivencia entre viviendas particulares y turísticas, pero no se ha oficializado ninguna normativa que evidencie una problemática, por ahora inexistente.