Loles López: «La violencia machista es un virus que muta y contagia cada vez más a los jóvenes a través de las redes sociales»

Loles López afronta la entrevista con la misma actitud que si se moviera sobre una cancha de baloncesto. Enérgica, dinámica, con la presión que imprimen esos 24 segundos de posesión los cuales obligan a ser ágil, rápida y precisa. Pero siempre tirando a canasta, ... no agota el tiempo. La bola no se queda en el aire y en cada respuesta hay un lanzamiento intencionado. El tablero en el que se apoya es el indiscutible trabajo diario, infatigable, y los resultados que empiezan a ser visibles y perceptibles. Y no lo va a tener fácil. Parte de un déficit histórico terrible y todo son partidos complicados, delicados, en los que se juega la violencia de género, el maltrato, la dependencia, la infancia, la inmigración y la inclusión. Las esquinas vulnerables del sistema. «No hay nada más bonito que hacer feliz a los demás, y más si puedes ayudar a solucionar sus problemas», reflexiona tras una conversación de hora y media. «En esta vida todos tenemos la responsabilidad moral de dejar una huella. Y la mejor huella es hacer feliz a quien lo está pasando mal».

-Este martes es 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Un día que sigue siendo necesario.

-Desgraciadamente, así es. La violencia de género hay que combatirla los 365 días del año, pero esta fecha sirve para visibilizar. Para seguir apelando a la unidad e insistir en que hay que realizar todo el esfuerzo posible para que un día se hable en pasado de esto.

-¿Sobre qué eje se va a vertebrar la campaña de este año por parte de la Junta de Andalucía?

-La campaña aborda la violencia de género en todas las etapas de la vida y en las distintas formas, porque es un virus tan maligno y duro que muta y se ha adaptado a los nuevos tiempos, al mundo digital. Por eso, una bofetada es violencia de género, pero el obligarte a darle las claves de tu móvil también; un ojo morado es violencia, y darle permanentemente tu ubicación actual, también. Es la ciberviolencia, un nuevo tipo y el que más se da en la gente joven.

En esta campaña participan hombres, porque esto se combate desde la unidad de toda la sociedad, de hombres y mujeres. El hombre por el hecho de ser hombre, no es el enemigo, sino parte de la solución. El verdadero enemigo es el cobarde que agrede a la mujer.

-También se puede ver un niño en el anuncio.

-Porque otro pilar fundamental que tenemos para combatir esta lacra es la educación, y tiene que empezar desde 'pequeñito'. Nosotros trabajamos mucho la coeducación, la educación en igualdad.

-En cuanto a las estadísticas, se están reduciendo muy lentamente los asesinatos, pero todavía son registros muy preocupantes y a la par aumentan las denuncias. ¿Qué estamos haciendo mal?

-Me preocupa, porque ya no es que se reduzca, es que se da en edades cada vez más tempranas, y es lo que nos tiene que preocupar como sociedad. Se trabaja en la coeducación, desde la familia, las escuelas, en todos los ámbitos, hay mucha más visibilización, más recursos, coordinación, y que esto se produzca debe hacernos reflexionar como sociedad.

-¿Y por qué sucede? Es es la gran pregunta.

-Mi opinión personal es que se debe al mal uso de las redes sociales y el mundo de la tecnología. Es un consumo permanente por parte de los jóvenes y se ven auténticas barbaridades. El 100% consume redes sociales durante horas. A los 9 años tienen ya acceso a la pornografía y a los 12 la consumen. Es escalofriante.

-Ahora parece que en Europa se quiere limitar más este acceso después de una cierta dejadez.

-No me explico que con todo lo que es capaz de hacer la Inteligencia Artificial y las nuevas tecnologías, no haya herramientas para poner coto a eso. Nos tenemos que implicar toda la administración, la sociedad y las grandes compañías. No entiendo que no haya ningún método para cortar el acceso a cierto eventos, imágenes, vídeos, a los que acceden con normalidad. A veces hasta saltan solos.

-¿El origen (de parte) del problema puede formar parte de la solución?

-La tecnología debe estar a favor para poner fin al acceso a todas esas cuestiones que vemos que son espeluznantes.

-¿Se puede realmente acabar con esa lacra?

-Yo ahora mismo no soy capaz de decirle que vamos a poner el contador a cero. Porque estamos viendo que se da cada vez más a edades más tempranas. La gente joven me preocupa mucho, las nuevas generaciones. Tu hijo está viendo las redes y tú no eres capaz de saber lo que está consumiendo. No eres capaz de acceder, aunque crear que lo tienes controlado. Ahora estamos muy volcados en formación y una de ellas se les da a los padres y madres a través de las AMPAs, para que puedan detectar y saber cómo actuar ante este tipo de casos.

-¿Se está consiguiendo esa penetración?

-Sí, se está logrando. En educación se trabaja mucho en la concienciación de la violencia de género, con las familias. Hemos formado este año a más de 4.000 profesionales también. A sanitarios, profesionales del mundo de la salud, de la justicia, de la farmacia y hasta Protección Civil. Llegamos a un acuerdo con el 112 en el que conectamos el teléfono nuestro que es el 900 200 999 y eso está funcionando muy bien.

Hemos formado a Protección Civil, que está en eventos de todo tipo, para que pudieran detectar saber cómo actuar. Con las farmacias como Espacios Seguros, con los administradores de fincas para la campaña 'Ilumina tu oscuridad'. Uno de los objetivos es implicar a toda la sociedad.

Estas tres herramientas, formación, sensibilización, y prevención, no se pueden dejar nunca.

-Y hará falta algo más, ¿no? Ser más duros desde la Justicia con los maltratadores.

-Por supuesto, puedes cambiar el Código Penal y endurecer las penas, que es la antítesis de la ley del 'Solo sí es sí'. El gobierno de España sigue defendiendo esa ley.

-Bueno, la cambiaron en parte, su aspecto más lesivo.

-Sufrió una modificación que salió hacia adelante porque el Partido Popular lo apoyó, y es que su socio Sumar no quería. Las paradojas de este gobierno, que es un 'Aquí no hay quien viva'.

-¿El dato más desesperante es que la gran mayoría de las víctimas no había puesto una denuncia hacia su agresor?

-Es verdad que cada vez hay más denuncias. En parte es una mala noticia y puede ser preocupante, pero a la vez es una señal de que hay más concienciación y educación. Se conocen más los recursos a los que se puede acceder. Muchas mujeres están dando el paso, cuando antes su única opción era el silencio. Y ese silencio era letal.

-¿Cree que la sociedad de ahora es más o menos machista que hace 20 años?

-Quiero pensar que es menos machista. Y lo digo porque la educación ha cambiado y hay una implicación en todos los ámbitos. ¿Cuál es el peligro que estamos viendo que hay? El instrumento nuevo que nos ha entrado de lleno y se llama redes sociales y mundo digital. No hemos sabido cortar ciertas cuestiones que entran por ahí que precisamente nos llevan al pasado. Por ejemplo, la pornografía es la antítesis a una relación sana. Y que consuman con edades tan tempranas es para hacérnoslo mirar.

-¿El factor inmigración influye?

-Ese es el discurso de Vox. Yo le escucho decir: 'las personas migrantes que vienen y que violan a nuestras mujeres'. Para empezar, nosotros no somos propiedad de nadie, y menos de un partido político.

Sostienen ese discurso, que es tachar a toda la inmigración, y me parece también una barbaridad, porque asocian ser migrantes a ser delincuentes. Y a la vez, acto seguido dicen que el día que gobiernen van a quitar todos los recursos de violencia de género. ¿Cómo se explica eso? Política de brocha gorda, populista, que tiene un peligro sin duda. La campaña nuestra empieza por 'no niegues'.

-¿Y Vox niega la violencia machista?

-Es que delante de mí lo han negado en el Parlamento. ¿Hay algo más evidente que negarla el hecho de decir que cuando entren van a quitar todos los recursos para las mujeres? Dicen que 'esto es un chiringuito' cuando es justo lo contrario. Es espeluznante que digan que quitarán los recursos. ¿Qué pensarán esas victimas que tenemos en los centros de acogida? Se te ponen los pelos de punta.

-Pues hay una posibilidad real de que en el futuro el Partido Popular dependa de Vox para gobernar, y su Consejería también.

-Espero que eso no ocurra.

-¿Cuáles serían las 'red flags'?

-El otro día me sorprendió algo muy curioso de Vox. Siempre han mantenido un ataque frontal contra el colectivo LGTBI. Recuerdo esa campaña en la que sacaban la bandera y la tiraban a la basura. Pues hace poco, el compañero de pronto salió hablando a favor del colectivo LGTB. No sé si están cambiando las tornas, que me alegro de que vayan tomando conciencia de que de esto va de libertad, pero me sorprendió. Quizás puedan cambiar el chip con respecto a la violencia machista Yo espero que sea así.

Nosotros trabajamos para gobernar y no depender de nadie. Solo de una persona, en concreto, para depender de 8 millones y medio de personas, los andaluces, solo de ellos.

-¿Qué es lo que más le molesta cuando se habla de violencia machista, lo que le saca de sus casillas?

-Hay muchas cosas que no respondo porque nos hace un flaco favor a las mujeres, y es cuando nos subimos a una tribuna en el debate y empezamos a echarnos 250.000 cosas a la cara. Pero hay una con la que no comulgo: que me den lecciones en materia de igualdad.

Yo no se las doy a nadie porque no soy quién para dárselas a nadie. Lo digo porque las compañeras del PSOE se suben a la tribuna y están diez minutos y medio dando lecciones.

-Hablando del Partido Socialista. ¿Cómo ha vivido el asunto de los fallos en las pulseras anti-maltrato?

-La cuestión no es el error, que en sí es importante, sino cómo se ha tratado. Ningún sistema informático es infalible, pero es que primero lo ocultaron. La segunda acción fue negarlo y, cuando todo salió a la luz, la tercera actitud fue pedir perdón por el ruido. No por el error ni la desprotección, por el ruido. Me pareció de una soberbia terrible.

-Algo similar a lo que ocurre con el fallo informático de VioGén2.

-Estoy viendo lo mismo. Me he llevado un año callada públicamente, actuando por la vía de la lealtad. Pero he tenido que denunciarlo en el Parlamento tras exponerlo en las comisiones provinciales, por carta... y no había manera. He tenido con el Gobierno de España la lealtad que no ha tenido con las mujeres.

Cuando lo hice público, lo primero que hicieron fue negarlo. Después han intentado poner 200 excusas. Ha sido muy triste el ataque a las profesionales que están en los centros provinciales de la mujer, llamándolas ignorantes. Pero me da igual su soberbia. A ellos les preocupan los titulares y a mí me las mujeres.

-La ministra Ana Redondo argumentó la Ley de Protección de Datos como motivo de la ausencia de los teléfonos.

-Se desmonta muy fácilmente. La Ley de Protección de Datos era la misma hasta octubre del 2024, cuanto teníamos acceso, y ahora con el nuevo VioGén ya no lo tengo. ¿Me está usted diciendo entonces que antes no se cumplía la Ley?

El otro día hubo una amenaza velada por parte de una compañera socialista. 'Porque no quiero pensar que estén estén ustedes contando está contactando con ellas sin su autorización', me dijo. Lo que yo no quiero pensar es que ustedes estén sometiendo a una revictimización a esas mujeres.

-¿Cree que este gobierno de España protege a las mujeres?

-Me callo. Sinceramente, creo que esa respuesta se la tienen que dar las mujeres que necesitan esa protección.

-Sé que no le gusta hablar del teléfono de violencia intrafamiliar...

-Pero lo sigo hablando y lo voy a mantener. Cualquier teléfono, aunque salve una sola vida, de menores o de un hombre, va a seguir operando. Yo no sé si ha salvado vidas, pero sí momentos de desesperación de personas.

Por supuesto, contamos con el teléfono de violencia sobre las mujeres, con 24 horas al día, 365 días, hemos ampliado hasta los 72 idiomas y hemos multiplicado por diez el presupuesto.

-Hablaba antes de la necesidad de unidad ¿en qué punto se encuentra el Pacto de Estado?

-Cuando entré en la Consejería reclamaba permanentemente una renovación del pacto para adaptarlo a los nuevos tipos de violencia, entre ellos la ciberviolencia. Todos íbamos en la misma línea.

-¿Es justa la financiación para la violencia machista? ¿Hacen falta más recursos?

-Los recursos nunca están de más, pero es verdad que son finitos. Pero hay un recurso que no se agota que se llama educación.

-¿Está satisfecha con la inversión de la Junta?

-Sí. Hemos incrementado el presupuesto para todas las partidas y tenemos el más alto de la historia. Y la ejecución presupuestaria siempre está por encima del 90%. Lo digo porque en los últimos años del PSOE no llegaron ni al 30%.

-¿Sigue pensando en que prohibiría la prostitución?

-Respeto las opiniones pero sí, la prohibiría. Mira que yo soy de libertad, es mi bandera. Pero es que me cuesta mucho pensar que una mujer libremente venda su cuerpo. Lo enfoco a la libertad de esa mujer de no tenerse que ver sometida a vender su cuerpo.