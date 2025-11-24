Suscríbete a
25-n, día mundial de la eliminación de la violencia contra la mujer

Loles López: «La violencia machista es un virus que muta y contagia cada vez más a los jóvenes a través de las redes sociales»

La consejera de Igualdad apunta que para acabar con esta lacra «tenemos que implicar toda la administración, a la sociedad y también las grandes compañías tecnológicas»

«La pornografía es la antítesis a una relación sana y que consuman a edades tan tempranas es para hacérnoslo mirar»

Loles López: «Me comprometo a llegar a la media nacional en la espera de la dependencia, pero necesito que la ministra Montero me firme el 50% de la financiación»

La consejera de Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López
Loles López afronta la entrevista con la misma actitud que si se moviera sobre una cancha de baloncesto. Enérgica, dinámica, con la presión que imprimen esos 24 segundos de posesión los cuales obligan a ser ágil, rápida y precisa. Pero siempre tirando a canasta, ... no agota el tiempo. La bola no se queda en el aire y en cada respuesta hay un lanzamiento intencionado. El tablero en el que se apoya es el indiscutible trabajo diario, infatigable, y los resultados que empiezan a ser visibles y perceptibles. Y no lo va a tener fácil. Parte de un déficit histórico terrible y todo son partidos complicados, delicados, en los que se juega la violencia de género, el maltrato, la dependencia, la infancia, la inmigración y la inclusión. Las esquinas vulnerables del sistema. «No hay nada más bonito que hacer feliz a los demás, y más si puedes ayudar a solucionar sus problemas», reflexiona tras una conversación de hora y media. «En esta vida todos tenemos la responsabilidad moral de dejar una huella. Y la mejor huella es hacer feliz a quien lo está pasando mal».

