El PSOE andaluz aparece en todas las tramas de mordidas de Santos Cerdán

Mientras el exministro de Transportes José Luis Ábalos y Santos Cerdán se estaban lucrando con las mordidas obtenidas con el amaño de obras públicas del Ministerio, empresarios y excargos socialistas de Andalucía también hacían negocio. La trama corrupta se valió de su influencia y contactos dentro de las filas socialistas ... para hacerse con contratos millonarios del Ministerio con más capacidad de gasto del Estado en todo el territorio nacional.

La presunta red criminal no habría prosperado si Ábalos y Cerdán no hubieran ocupado la Secretaría de Organización del PSOE y si este partido no hubiera llegado al Gobierno en junio de 2018. El supuesto cabecilla era Santos Cerdán, el hombre que llevó a Pedro Sánchez a la cúspide de Ferraz en unas primarias de 2014 con pucherazo –«sin que te vea nadie, metes las dos papeletas», le ordenó el dirigente navarro al exasesor Koldo García–. Es el mismo dirigente por el que María Jesús Montero puso «la mano en el fuego». «Tengo una relación de amistad y complicidad con él», declaró en el Senado no hace ni un año.

Unas veces, el beneficio se obtenía de manera directa mediante adjudicaciones amañadas de proyectos del Ministerio con un presupuesto inflado para repartir luego comisiones, como Toño Fernández Menéndez, el que fuera cargo de confianza y amigo personal del delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández Peñalver, y el empresario granadino José Ruz Martínez, que se refería al PSOE como «la ganadería». Otras veces, el lucro económico habría provenido de tratos comerciales con las constructoras favorecidas con las obras de Adif y carreteras. Así obtuvo ingresos la consultora creada por el exconsejero andaluz de la Presidencia y mano derecha de Manuel Chaves, Gaspar Zarrías, que tuvo contratada, sin que haya trascendido para qué, a Leire Díaz.

La autodenominada periodista de investigación —que no ha publicado ninguno de sus trabajos en medios de comunicación— se presentó como «la mano derecha» de Cerdán para recabar información comprometedora sobre supuestos rivales de Sánchez, según aseguró en una reunión grabada por el fiscal Ignacio Stampa en la que ella ahora que no reconoce su voz.

En ocasiones, el lucro económico era más sutil: se habría tejido una red de clientelismo de partido a través de la colocación de familiares y antiguos cargos de administraciones públicas gestionadas por el PSOE en empresas implicadas en la trama como la constructora controlada por Cerdán, Servinabar 2000 SL.

La pequeña empresa navarra de su amigo Antxon Alonso tuvo en plantilla al cuñado del exsecretario de Organización como peón de obra en la ampliación del Puente del Centenario de Sevilla, o al expresidente de la SEPI, el conglomerado de sociedades estatales a cuyo mando estaba la ministra de Hacienda y actual vicepresidenta primera del Gobierno, secretaria general del PSOE en Andalucía y candidata a la Presidencia autonómica en las próximas elecciones de 2026, María Jesús Montero.

La red corrupta que, según la Unidad Central Operativa (UCO), se enriqueció con mordidas, que manipuló contratos públicos y a la que se unieron sin pudor empresarios andaluces, tiene una primera parada en la Delegación de Gobierno de Andalucía, a cuyo frente está Pedro Fernández, actual secretario general del PSOE en Granada.

Dos de sus más estrechos colaboradores están implicados en casos de corrupción: Antonio Fernández Menéndez, conocido como 'Toño', el que fuera su coordinador desde abril de 2021 hasta octubre de 2022, imputado en el caso Koldo-Cerdán, y Rafael Pineda, que fue jefe de gabinete de Fernández y antiguo alto cargo socialista del Ayuntamiento de Sevilla. Pineda dimitió cuando un juzgado de Sevilla y la UCO empezaron a investigarlo por un pelotazo urbanístico relacionado con la compra de un solar de la Empresa Municipal de Vivienda hispalense (Emvisesa) por parte de una empresa propiedad de su mujer, poco después revendido a otra sociedad por 2,2 millones de euros más.

La rama granadina

El magistrado del Supremo Leopoldo Puente, que investiga a Ábalos, a su exasesor Koldo García y a Cerdán, que el pasado miércoles salió de la cárcel, ha abierto una pieza aparte sobre la trama andaluza de comisiones que afectó a obras de las provincias de Sevilla, Granada, Jaén y Almería y en la que están investigados por delitos de integración en organización criminal y de cohecho activo, Toño Fernández y su hermano Daniel. A través de la empresa Obras Públicas y Regadíos (OPR) SA, de la que el primero era administrador de hecho y apoderado, habría recibido contratos públicos amañados «en connivencia» con Ábalos y Koldo «a cambio de determinados premios», según el instructor.

Trabó contacto con ambos por mediación de su cuñado, Fernando Merino, directivo en Navarra y La Rioja de Acciona. Esta constructora a su vez subcontrataba y pagaba «supuestos servicios prestados», bajo conceptos «muy genéricos» y vagos, a Servinabar, la sociedad vinculada a Cerdán y a su amigo Antxon Alonso, que costeó el alquiler del ático donde vivía el político y su familia en Madrid y que se llevó dos millones con la obra del Puente del Centenario.

La UCO halló irregularidades en las adjudicaciones a Acciona del desdoble de la N-IV entre las localidades sevillanas de Dos Hermanas y Los Palacios y la N-322 en Úbeda, así como en proyectos encargados a Levantina Ingeniería de Construcción (LIC), administrada por el granadino José Ruz Martínez, y a OPR, directamente vinculada a su vez a Áridos Anfersa SL, otra sociedad radicada en Baza donde Pedro Fernández fue alcalde desde 2007 hasta 2021, que tuvo en nómina a Patricia Uriz, la mujer de Koldo.

Maria Jesús Montero y Cándido Conde-Pumpido, este viernes IGNACIO GIL Servinabar tuvo en nómina año y medio a un ex alto cargo de María Jesús Montero Servinabar 2000 SL se llevaba comisiones del 2% del importe de obras de Transportes supuestamente amañadas a favor de Acciona. La pequeña empresa navarra controlada por Cerdán tuvo contratado durante un año y medio a Vicente Fernández, ex alto cargo de María Jesús Montero en su etapa en la Junta y en el primer Gobierno de Sánchez. Fernández fue interventor general de la Junta entre 2016 y 2018 y presidente de la SEPI hasta octubre de 2019, cuando dimitió por su imputación en la causa de la adjudicación de la mina de Aznalcóllar, que está pendiente de la sentencia tras el juicio. Montero, que apoyó a Cerdán hasta que la UCO lo señaló como el presunto cabecilla de la trama, se desvinculó por completo de Vicente Fernández, asegurando que «salió del Ministerio de Hacienda hace cinco o seis años» y no tenía «ni idea de dónde trabaja». Tampoco es «su responsabilidad» saberlo, contestó expeditiva a los periodistas que le preguntaron por él.

Hay más lazos entre el PSOE y OPR. Blas Ballesteros Sanmartín, hijo del histórico dirigente sevillano Blas Ballesteros Sastre, figura como administrador mancomunado de Photoeolic Constructions SL (antes denominada OPR Energía SL), adjudicataria de la construcción del tanatorio de Mairena del Aljarafe (Sevilla). Otro actor secundario era el comandante cordobés de la Guardia Civil Rubén Villalba, quien cobraba 2.000 euros al mes de la trama por pasarle información confidencial y teléfonos opacos para escapar así al radal policial.

Zarrías tuvo contratada a la 'fontanera' del PSOE

Rubén Villalba es el nexo que conecta el caso Koldo con las cloacas del PSOE. El guardia civil declaró al juez de Madrid Arturo Zamarriego, que investiga a Leire Díez por supuestos delitos de tráfico de influencias y cohecho, que la 'fontanera' y exmilitante socialista le pidió información comprometedora sobre mandos de la UCO para hacer «una purga» dentro del Instituto Armado. Díez estuvo prestando servicios para Zaño Sociedad Consultora SL entre junio y octubre de 2024, según publicó El Confidencial, mientras buscaba trapos sucios contra mandos policiales y fiscales que indagan las causas que afectan al entorno del presidente del Gobierno.

Pero hay otro hilo que conecta con el PSOE andaluz: Anabel Mateos Sánchez, adjunta a la Secretaría de Organización en la Ejecutiva de Sánchez. La dirigente almeriense, pareja de Antonio Hernando, estuvo trabajando como «consultora empresarial» para el 'lobby' creado en 2015 por Zarrías tras dejar la política. El PP ha pedido al juez Zamarriego que investigue un abono de 36.300 euros a Zaño por parte de José Ruz, dueño de LIC, sociedad salpicada por la trama Koldo, en 2022. Este empresario confesó al juez que Koldo le pedía «buscar trabajo a gente del PSOE».