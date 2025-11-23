Suscríbete a
El PSOE andaluz aparece en todas las tramas de mordidas de Santos Cerdán

La presunta red criminal benefició a estrechos colaboradores de altos cargos socialistas a través de obras públicas amañadas o mediante la colocación de familiares y afines

Juanma Moreno, sobre los gastos de Santos Cerdán en bares durante la campaña andaluza del PSOE: «Roza la financiación ilegal»

LAS CONEXIONES DEL PSOE ANDALUZ CON LA TRAMA KOLDO

Administrador

de Zaño Soc.

Consultora SL

Exconsejero de

Presidencia

de la Junta

José Ruz

Martínez

Dueño granadino de

Levantina Ing. y

Constr. SL.

Abonó 36.000

euros a Zaño

GASPAR

ZARRÍAS

Antonio

Muñoz Cano

Leire

Díez

Cuñado de Cerdán.

Peón contratado por

Servinabar

Mano

derecha

de Cerdán

SANTOS

CERDÁN

“Fontanera” del PSOE

y contratada por

Gaspar Zarrías

Vicente

Fernández

Exsecretario

del PSOE

Hubo reuniones

entre ambos

Copropietario

de Servinabar

2000 SL junto

a Antxon Alonso

Rafael Pineda

Exinterventor general

de la Junta y expresidente

de la SEPI. Contratado por

Servinabar

Exjefe del Gabinete

del delegado del

Gobierno e imputado

en una trama

urbanística

en Sevilla

PEDRO

FERNÁNDEZ

PEÑALVER

María Jesús

Montero

Toño

Fernández

Menéndez

Delegado del

Gobierno en

Andalucía

Ministra de

Hacienda y

secretaria general

del PSOE-A.

Exjefa

de Vicente

Fernández

Excoordinador de

la Delegación e

imputado

en el caso Koldo

Fernando Agustín

Merino Vera

Daniel Fernández

Menéndez

Blas Ballesteros

Sanmartín

Rubén

Villalba

Administrador man. de OPR Energía SL.

Hijo de Blas

Ballesteros Sastre,

exconcejal del PSOE en el

Ayuntamiento de Sevilla

Cuñado de Toño. Director de Acciona en Navarra y

La Rioja

Hermano de Toño.

Administrador de

Obras Públicas y

Regadíos S.A.

Comandante

de la Guardia Civil en

Benamejí

(Córdoba). Facilitaba teléfonos opacos a la trama Koldo

Fuente: Elaboración propia / Gráfico: A. Montes / ABC SEVILLA

Mientras el exministro de Transportes José Luis Ábalos y Santos Cerdán se estaban lucrando con las mordidas obtenidas con el amaño de obras públicas del Ministerio, empresarios y excargos socialistas de Andalucía también hacían negocio. La trama corrupta se valió de su influencia y contactos dentro de las filas socialistas ... para hacerse con contratos millonarios del Ministerio con más capacidad de gasto del Estado en todo el territorio nacional.

