Los viejos alcaldes que 'nunca' mueren: Chercos, Málaga y Roquetas

El alcalde de Chercos (Almería) ha cumplido 100 años. Y lo ha hecho desde su sillón de la alcaldía del pequeño pueblo que dirige desde hace treinta años. José Antonio Torres, que fue candidato a las elecciones cuando había sobrepasado con creces la edad de la jubilación (a los 70 años) se ha convertido en el regidor más longevo de España. Y por ello le han rendido homenaje al que se han sumado hasta los máximos líderes populares.

A José Antonio Torres, el primer edil centenario español, le han enviado mensajes de felicitación por su onomástica el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, o el presidente de la Junta, Juanma Moreno.

Pero Torres no es el único político de que pasa con creces la edad de estar en activo. En el panorama político andaluz hay otros que tampoco le andan a la zaga. Casualmente los más veteranos están en las filas populares y entre los tres suman 263 años.

Gabriel Amat ABC

Es el caso del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que es además uno de los más veteranos en la política andaluza. Nacido en diciembre de 1942, el popular malagueño cumplirá los 83 años el próximo mes de diciembre.

Sin embargo y pese a que lleva 25 años como alcalde de la capital malagueña sigue siendo uno de los político más valorados del panorama municipal. Y parece seguir con las pilas cargadas. «No dedico ni un minuto a pensar en 2027 y en la sucesión», decía el pasado mes de julio en una entrevista en ABC.

Viejos conocidos

Otro veterano es el incombustible alcalde de Roquetas de Mar. Gabriel Amat (1944) sigue regentando la alcaldía de esta localidad almeriense en la que lleva desde el año 1995. A sus 81 años, Amat, que también fue presidente de la Diputación almeriense, es uno de los viejos conocidos de la política española. A lo largo de los treinta años que lleva en la política municipal se ha codeado con distintas generaciones de líderes nacionales de la política.

En la memoria también aparecen otros viejos conocidos de la política municipal que se retiraron siendo ya «talluditos». Fue el caso del histórico alcalde de Marinaleda y líder jornalero, Juan Manuel Sánchez Gordillo, que dejó la alcaldía de su pueblo a los 74 años. O el del socialista Francisco Toscano, que se retiró de la Alcaldía de Dos Hermanas a los 73 años.

Está claro que en plena época de envejecimiento de la población y cuando la esperanza de vida sigue aumentando, los políticos también se hacen mayores. No son los únicos.