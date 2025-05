Vicky Martín Berrocal le reprocha a su madre la respuesta que más le marcó: «Le pregunté, ¿Qué quieres más a mi padre o a mí?»

Movistar Plus ha lanzado ya el primer episodio del reality 'Las Berrocal', un programa que promete adentrarse en la vida y emociones de esta conocida familia. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención en este debut ha sido la profunda y dura conversación que ha protagonizado Vicky Berrocal junto a su madre y su hermana, en la que la diseñadora ha abierto su corazón para hablar sobre el amor, el abandono y la compleja relación familiar que ha vivido.

En un momento cargado de sinceridad, Vicky no dudó en relatar cómo ha vivido el amor desde la sombra de un miedo profundo, que atribuye a las dificultades y heridas de su infancia. «Yo no he disfrutado del amor como he debido de disfrutarlo, porque yo tenía miedo. Probablemente venga de cosas que he vivido en mi casa», confesó delante de su madre y hermana, mientras su madre permanecía en silencio, asintiendo sin palabras.

La diseñadora recordó con crudeza episodios dolorosos de su niñez. «A mí me ha tocado ver en mi casa, ver a mi madre, que ella se ponía guapísima y me decía 'adiós, me voy, me voy'. Y se iba al portal y yo desaparecía, a mí me abandonaba. No había más», relató con la voz cargada de emoción. Además, compartió una escena que quedó grabada para siempre en su memoria: «Un día le llegué a preguntar a mi madre: '¿A quién quieres más, a mi padre o a mí?' Nunca se me olvidará cuando mi madre me dijo: 'Tu padre'».

El episodio no solo mostró esta confesión desgarradora, sino que también dejó claro el peso del pasado en la dinámica familiar. Vicky concluyó con una reflexión sobre su origen y su identidad: «Y venimos de donde venimos y somos quienes somos», una frase que resume la mezcla de aceptación y dolor que define su historia.