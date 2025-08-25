Suscríbete a
Verano: el momento perfecto para empezar a construir un futuro

Cada vez son más los jóvenes universitarios en Andalucía que con la llegada del verano deciden aprovechar el tiempo libre para iniciarse en el mundo laboral

El cupo de exclusión social permite a más de 340 jóvenes vulnerables estudiar en Andalucía la carrera deseada

Joven trabajando
Joven trabajando Valerio merino

Juan Acedo

Sevilla

«Si quieres, puedes». Es la frase más repetida entre los jóvenes con los que ha contactado ABC. Son muchos los adolescentes que tratan de buscarse la vida en verano, cada uno de ellos por distintas circunstancias. Estudiantes que cuando acaba la época ... universitaria y llegan los meses de verano, no tienen nada con lo que rellenar 'el tiempo libre'. Es entonces cuando resuena en sus cabezas la idea de 'buscar trabajo' para poder ser independientes y gastarse el dinero que ellos mismos han ganado con su esfuerzo, dedicación y compromiso.

