Van a un hotel de Marruecos y se encuentran toallas del hospital de la Junta de Andalucía: «Han debido robar todas»

El influencer Jorge Amor porta la toalla con el logo de la Junta de Andalucía en un hotel de Marruecos

El influencer Jorge Amor, conocido en redes sociales por sus viajes, sorprendió a sus seguidores al mostrar en su cuenta de Instagram (@jorge_amor) una curiosa escena vivida durante una estancia en un hotel de Marruecos: las toallas de su baño portaban el logotipo antiguo de la Junta de Andalucía y, en otro caso, el del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, en la provincia de Cáceres.

La publicación se viralizó rápidamente, despertando preguntas sobre cómo material sanitario o institucional había acabado en un establecimiento hotelero extranjero.

La explicación del SAS

Preguntadas por este asunto, fuentes de la Consejería de Salud confirmaron a ABC de Sevilla que el material textil con el logotipo antiguo de la Junta «se utilizó hasta que se agotó», y que actualmente ya no está en circulación en los hospitales.

En cuanto al hallazgo en Marruecos, desde el SAS señalan que no existe ningún programa de donación de este tipo de enseres y que, cuando las toallas o textiles dejan de ser útiles, «se desechan». Por ello, apuntan a que lo ocurrido podría ser «un caso puntual de sustracción desde el propio centro o a través de una lavandería externa».

Mirar que cosa más curiosa en un hotel de Marruecos. pic.twitter.com/XCSxGKuy0Z — Alfredo Perdiguero M. 🇪🇸 (@PerdigueroASP) September 30, 2025

El hecho de que en la misma habitación del hotel apareciera también una toalla con el escudo de un ayuntamiento extremeño —en este caso el de Navalmoral de la Mata— refuerza la hipótesis de que el origen esté vinculado a la cadena de limpieza industrial y no a una cesión oficial.

Aunque se trate de un episodio aislado, la imagen de unas toallas con logos institucionales en un hotel turístico extranjero ha tenido un notable eco en redes sociales, donde se ha mezclado la sorpresa con el humor. El SAS, por su parte, insiste en que el material hospitalario no se reutiliza fuera del circuito sanitario y que los textiles antiguos se retiran y eliminan cuando dejan de ser aptos para el servicio.