Las vacunas contra la gripe llegan ya al 70% de los niños de menos de cinco años en Andalucía

La gripe es un fenómeno cíclico y bastante previsible. «No hay un gran cambio del año pasado a éste: la gripe circulará esta temporada como de costumbre, con pequeñas variaciones», señala David Moreno, el director del Plan de Vacunas de la Consejería de ... Salud y Consumo. «Sospechamos que va circular la gripe a partir de noviembre o diciembre hasta finales de enero o principios de febrero», señala el especialista.

«El Covid introduce un elemento de incertidumbre, porque está apareciendo ahora en otoño y lo hará en invierno: pero la gripe no falla», indica.

La gran novedad de este año es el esfuerzo en la vacunación de los niños, en la población menor de los cinco años. «Esto es una puesta fuerte, la población infantil, los menores de cinco años a través de la vacuna intranasal que administramos desplazándonos a las guarderías, y en la que Andalucía es puntera, porque llegamos casi al setenta por ciento de la población de esta franja de edad cuando la media nacional se sitúa entono al cincuenta y cinco por ciento», subraya a ABC el responsable del programa de vacunación.

Pero el inicio de la campaña de prevención del virus estacional tiene por objetivo a las personas mayores. Así, desde el pasado 6 de octubre, día en el que comenzó la campaña en centros residenciales de mayores y centros de discapacidad, un total de 19.545 personas internas en centros residenciales de mayores y centros de discapacidad (el 54,7%) se han vacunado de gripe en Andalucía, así como 17.694 (49,5%) frente a la covid-19. Por provincias, 2.325 han recibido la vacuna en Almería; 3.033 en Cádiz; 2.971 en Córdoba; 1.826 en Granada; 838 en Huelva; 1.692 en Jaén; 1.989 en Málaga y 4.871 en Sevilla.

En la primera semana de campaña de vacunación antigripal dirigida al personal sanitario y sociosanitario y a estudiantes en prácticas en centros residenciales y sanitarios, desde su inicio también el 6 de octubre, se han inmunizado 8.799 profesionales. Desde Salud y Consumo se hace un especial llamamiento a los profesionales sanitarios y sociosanitarios para que se vacunen, y así alcanzar un nivel de protección mayor frente a la gripe, indica la Consejería de Salud.

La vacunación infantil se inició el 30 de septiembre y ya han sido protegidos 69.811 niños, de los que 6.519 son de Almería; 6.470 de Cádiz; 9.704 de Córdoba; 8.755 de Granada; 4.407 de Huelva; 6.532 de Jaén; 8.665 de Málaga; y 18.939 de Sevilla. De este cómputo total, desde el comienzo de la vacunación infantil en los colegios, 51.824 (40,6%) escolares de 3 y 4 años han recibido la vacunación en sus centros educativos.