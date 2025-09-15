La relación entre el uso del teléfono móvil y aprender a nadar

¿A qué edad debe tener un niño su teléfono móvil? ¿Cómo ha de ser el origen de esa convivencia? En esta segunda parte de la entrevista, Rosario del Rey reflexiona sobre la necesidad de los menores de usar las nuevas tecnologías, especialmente para relacionarse ... con el entorno. Nunca rechaza su aplicación total, si bien cree que hay edades en las que los jóvenes no necesitan un celular y sólo puede ser perjudicial. La catedrática de Psicología Evolutiva de la Universidad de Sevilla equipara esos primeros pasos con las pantallas con las primeras brazadas en la piscina o la playa, cuando uno aprender a nadar. O a flotar.

-Se cae con demasiada frecuencia en dejar que los niños se mantengan frente a la pantalla, al móvil, porque así dejan de molestar.

-No penséis que todos los padres estamos preparados para hacerlo muy bien. Queremos lo mejor para nuestros hijos, pero puede que no tengamos conciencia del impacto que eso puede generar. Con los niños pequeñitos es más fácil porque puedes ver que no hablan bien, o no escriben bien, o no se mueven bien, o no son capaces de mirar a los ojos. Cuestiones muy básicas de hitos del desarrollo, pero en adolescentes también podemos estar alerta de los indicadores de riesgo.

En el debate sobre los dispositivos en los centros educativos, se da por hecho que un niño de final de primaria o principio de secundaria tenga un móvil. Yo es creo que deberíamos cuestionarlo. El otro día, el secretario de Estado de Infancia hizo una alusión sobre la obligatoriedad de que cuando se vende un dispositivo ya tenga el control parental. Me parece bien, pero también tenemos que asumir que quizás no hay que dar los dispositivos personales tan pronto.

-Entendiendo que alguna vez deben tener contacto con estas nuevas tecnologías, ¿cómo debe ser esa introducción?

-Pongo el ejemplo de cuando enseñamos a nadar a los niños. Primero lo tienes en brazos en el agua, luego le pones el flotador y estás cerca, luego te sientas en el 'filito' en la piscina, después te vas de ahí, y ya llega un momento en que dices: «Pues me podía tomar un café», con el niño en la piscina. Diste varios pasos antes de dejar al niño en el agua, es una progresión muy poco a poco, en la que les vamos educando y ellos se van sintiendo seguros. No puede ser un niño que se tira al agua, sin la seguridad ni la competencia para hacerlo. Es necesario ir poco a poco revisando que van avanzando.

-Ese replanteamiento del que habla, ¿se puede hacer o se debe hacer desde el centro escolar?

-Puede ser, pero la escuela también tiene otras obligaciones. Hay que darle espacio, tiempo y personal preparado.

-¿En qué punto nos encontramos con respecto a la regulación, la normativa, acerca del uso de pantallas móviles?

-Es muy importante la diferenciación. Una cosa es regular y otra cosa es educar. En regulación, estamos regular pero avanzando y, en educación, incluso un poquito peor. Para educar, debemos tener conciencia de las implicaciones que tienen nuestros actos. Hemos de mejorar la comunicación, porque ahora mismo no somos referentes. Todos tenemos la idea de criticar a las pantallas móviles, en general, pero hacen falta planes más concretos.

Tenemos tarea por delante.

-¿Sigue existiendo esa llamada brecha digital o ya es cosa del pasado?

La brecha más grande, y donde no nos estamos entendiendo muy bien, es en la toma de conciencia de lo que se hace en los entornos virtuales. Los chicos saben mucho más de técnicas y los adultos tiene mayor conciencia de la parte moral, ética y crítica. Son necesarios los espacios comunes.