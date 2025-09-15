Suscríbete a
La relación entre el uso del teléfono móvil y aprender a nadar

La catedrática de psicología de la US, Rosario del Rey, asegura que «en los primeros años de la infancia no es necesaria la tecnología»

Andalucía apuesta por el uso de pantallas electrónicas como apoyo pedagógico frente a la ola restrictiva europea

«El uso se convirtió en abuso y está impactando en nuestro bienestar»

Rosario del Rey
Rosario del Rey maría guerra
José María Aguilera

¿A qué edad debe tener un niño su teléfono móvil? ¿Cómo ha de ser el origen de esa convivencia? En esta segunda parte de la entrevista, Rosario del Rey reflexiona sobre la necesidad de los menores de usar las nuevas tecnologías, especialmente para relacionarse ... con el entorno. Nunca rechaza su aplicación total, si bien cree que hay edades en las que los jóvenes no necesitan un celular y sólo puede ser perjudicial. La catedrática de Psicología Evolutiva de la Universidad de Sevilla equipara esos primeros pasos con las pantallas con las primeras brazadas en la piscina o la playa, cuando uno aprender a nadar. O a flotar.

