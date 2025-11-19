Suscríbete a
La Junta, partidaria de cambiar el modelo de evaluación ante el abuso de Chatgpt

La Consejería de Universidades apoya la propuesta de los decanos de Derecho que van a cambiar sus TFG para evitar el uso abusivo por los estudiantes

El 89 por ciento de los universitarios usa la Inteligencia Artificial en sus trabajos de manera habitual

Los decanos de Derecho se replantean cambiar el formato de los TFG por el abuso de la Inteligencia Artificial

Estudiantes en los exámenes de Selectividad
Estudiantes en los exámenes de Selectividad víctor rodríquez
Mercedes Benítez

Mercedes Benítez

La Inteligencia Artificial está en todas partes. Y su uso se ha extendido también entre los estudiantes universitarios. Cada vez son más los alumnos que la utilizan de forma habitual para hacer sus trabajos. Es algo que preocupa mucho entre el profesorado universitario que ... cada vez se encuentra con más frecuencia trabajos que están realizados con el uso de estas herramientas.

