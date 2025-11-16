Las universidades andaluzas no podrán gastar mas de 1.613 millones en nóminas en 2026

Las universidades públicas de Andalucía contará en 2026 con una partida de más de 1.613 millones de euros para el pago de nóminas, en el que este año se han incorporado conceptos como el pago de trienios como consecuencia de la ley de ... función pública de Andalucía (2.462.564 euros).

Por otro lado, el de quinquenios y sexenios para el Personal Docente e Investigador (PDI) laboral, en cumplimiento de las sentencias dictadas por el Supremo en el que se les reconoce este derecho al colectivo, será de 4,8 millones de euros. Los complementos autonómicos son de 15,5 millones. Al mismo tiempo, la carrera horizontal tras el acuerdo con los sindicatos es de más de 6,4 millones y el convenio María Goyri de 21 millones.

Estos son los números recogidos en el presupuesto de la Consejería de José Carlos Gómez Villamandos para el ejercicio 2026. Según EP, en comparación con la cota de personal de 2025, fijada en 1.562.843.968 euros, las universidades públicas contarán con 50,2 millones de euros más.

Por universidades, el reparto es el siguiente: Almería (UAL) tendrá una cota de personal de 82,214 millones de euros frente a los 79.638.950 de 2025; Cádiz (UCA) pasa de 134,337 millones a 138,467; Córdoba (UCO), de 121,4 a 126,473; Granada (UGR), de 377,443 a 386,392 millones; Huelva (UHU), de 73,255 millones a 75,888; Jaén (UJA), de 90,7 millones a 92,715; Málaga (UMA), de 215,217 millones a 223,284; Olavide (UPO), de 69,557 millones a 72,854; Sevilla (US), de 393,338 a 406,733; y UNIA, de 7,9 millones a 8,06.

La Consejería defiende que en las universidades la partida de personal ha ido creciendo año tras año. Estos números del presupuesto de Andalucía para 2026 serán los que analizará la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA) el próximo martes 18 de noviembre en el Parlamento de Andalucía dentro del listado de comparecientes con motivo de la Ley del Presupuesto de Andalucía para 2026.

Igualmente, las universidades públicas abordan el análisis de los Presupuestos para el próximo ejercicio tras haber aprobado la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación en el seno del Consejo Andaluz de Universidades (CAU) el primer reparto de los fondos incluidos en el modelo de financiación de las diez universidades públicas andaluzas para el ejercicio 2025 que se concreta en 1.708,68 millones de euros.

El CAU, presidido por el consejero del ramo, José Carlos Gómez Villamandos, ha dado cuenta también de los proyectos e importes por cada institución académica que podrán ser financiados con cargo a los 20 millones contemplados en el Plan Extraordinario de Inversiones e Infraestructuras para este año, según ha informado la Junta en una nota.

En las próximas semanas, la Consejería de Universidad llevará a cabo un segundo reparto que englobará, entre otras cantidades, los 16 millones de financiación adicional. Al margen de esos aportes, el Ejecutivo autonómico ha reservado 33,2 millones de euros para hacer frente a una posible subida salarial que pueda decretar este 2025 el Gobierno central para los empleados públicos. Esa cuantía se canalizaría igualmente mediante el modelo de financiación.