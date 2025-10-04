Todas las universidades andaluzas estarán obligadas a tener un Consejo de Transparencia y perseguir la mala praxis

La Ley Universitaria para Andalucía, la LUPA, que este miércoles aprobó el consejo de gobierno andaluz, irá la próxima semana al Parlamento para iniciar su debate. La norma, que será tramitada por la vía de urgencia para que pueda estar aprobada antes de que ... acabe la legislatura, incorpora importantes novedades para el sistema universitario.

Una de ellas es que se impone la figura de un interventor y un Código Ético en todas las universidades andaluzas. Y también que las universidades públicas y privadas deberán contar, como novedad, con un Consejo de Transparencia e Integridad.

La norma, que se tramita en el mismo curso que se ha inaugurado con el recién estrenado nuevo mapa de titulaciones con el que la Junta ha querido adaptar la oferta académica al mercado laboral, es, la herramienta con la que el ejecutivo andaluz pretende modernizar el sistema universitario adaptándolo a los desafíos del siglo XXI.

En cuanto a las condiciones laborales de los profesores se establece que el PDI podrá compatibilizar su labor universitaria con la dirección de centros de investigación de agentes del conocimiento andaluz.

También, tal y como informó ABC, se limita el uso de la figura del profesor sustituto interino y se recupera la figura del profesor ayudante

Se contempla la creación de un repositorio institucional abierto autonómico para democratizar la investigación realizada en Andalucía y facilitar la interacción con el sector productivo.

Y se pone énfasis en la formación docente, incluyendo la capacitación en idioma extranjero y el espíritu emprendedor. Habrá una mayor exigencia en el nivel de idiomas para titular. A p partir de octubre de 2029 se exigirá un nivel B2 de idiomas para obtener el título universitario y será requisito para acceder a la figura del profesorado.

Igualmente se regulará y garantizarán la calidad de los títulos propios y de las microcredenciales. Y se fomentará la Internacionalización y reforzará el papel de la UNIA como elemento coordinador.

Movilidad

En cuanto a la movilidad, se facilitará entre las universidades públicas andaluzas estableciendo un porcentaje de contenidos mínimos comunes en los planes de estudios

Se incluyen medidas para asegurar la integración de las personas con discapacidad, incluyendo entre ellas las adaptaciones curriculares

Se recoge, por primera vez, la bonificación de las matrículas universitarias como un derecho del estudiantado, se incluye la promoción de valores universales y sociales: fomento de la igualdad de género, la discapacidad, el voluntariado y el emprendimiento universitario.

También se regula el paro académico y crea el Consejo Asesor de Estudiantes, dando voz institucional al alumnado.

Habrá una mayor transparencia en la selección del profesorado. Se establece la necesidad de conciliar las actividades académicas con las deportivas, se introduce el derecho a la desconexión digital de los estudiantes.

Y también se incorpora por primera vez la necesidad de fomentar el acceso a la vivienda y a la residencia de los estudiantes.

En materia financiera, se encuentra garantizar la autonomía económica y financiera de las universidades públicas, establecer la obligatoriedad de planes de financiación estratégica y contratos programa, ligando los recursos a resultados, calidad e investigación. Y también se establece el uso de remanentes no afectados, que permitirá a las universidades públicas planificar su gestión.

La intención de la Junta es que la ley, que se está tramitando por el procedimiento de urgencia, quede aprobada antes del final de la legislatura.

.