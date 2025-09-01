Los turistas extranjeros gastan 11.000 millones de euros en Andalucía en lo que va de año Los visitantes foráneos han gastado en la región hasta julio un 10% más que el año pasado La Junta de Andalucía asegura que en 2025 ya se han consolidado en el sector medio millón de puestos de trabajo

El turismo en Andalucía sigue al alza. Los primeros siete meses de 2025 vuelven a dejar cifras récord en gasto y visitantes extranjeros. El gasto total de los turistas internacionales en región ascendió a 11.328 millones de euros hasta el pasado julio, lo que representa un incremento del 10,2% respecto al mismo periodo de 2024.

Por otro lado, el número de turistas internacionales que llegaron a Andalucía desde enero hasta julio de 2025 fueron más de 8,3 millones. Esta cifra supone supone un crecimiento del 7,89% en relación al mismo periodo del año anterior.

Según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en sus encuestas Frontur y Egatur, en el mes de julio llegaron a Andalucía más de 1,5 millones de viajeros extranjeros (1.540.778), un 5,53% más que en julio de 2024, situando a Andalucía en tercer lugar como destino turístico nacional.

En cuanto al gasto en el caso concreto de julio, los turistas dejaron en la comunidad andaluza 2.183 millones de euros, lo que arroja un incremento del 7,71% más respecto a julio de 2024. El gasto medio por turista durante su estancia en Andalucía fue 1.417 euros en el mes de julio, con un gasto medio diario de 191 euros por turista.

La Junta de Andalucía avala estos datos. Desde la Consejería de Turismo se explica que con los datos a cerrados de julio (los de agosto aún no están) se puede decir que «va a ser un buen verano turístico». Estas cifras muestran que «se van a cumplir las previsiones» en el destino con unos ingresos que de más de 9.000 millones y 500.000 empleados en el sector. Solo en verano se esperan un incremento de turistas de 2% con respecto a 2024.

Según fuentes del Gobierno andaluz, «julio ha tenido un gran comportamiento en cuanto al mercado internacional y hemos sido el destino preferido para los españoles». «En ambos mercados se producen crecimientos moderados en cuanto a visitantes y muy notable en cuanto a ingresos«, insisten las fuentes consultadas, que destacan este sector como generador de »riqueza y empleo« en Andalucía.

Los británicos gastan 2.000 millones

Al igual que en la región del sur, los siete primeros meses de 2025 dejan cifras históricas de gasto y turistas internacionales en toda España. El país recibió 11 millones de turistas internacionales solo en julio, que generaron un gasto total superior a los 16.452 millones de euros.

Durante este mes, cada turista gastó en España un promedio de 1.493 euros, lo que representa un incremento del 4,4% respecto a julio del año anterior. El gasto medio diario de los visitantes se situó en 210 euros, con un crecimiento interanual del 6,9%. Por otro lado, la duración de la estancia mayoritaria entre los turistas fue de cuatro a siete noches, con casi 5,3 millones y un aumento anual del 1,7%. En el mes de julio.

Reino Unido sigue siendo el primer país de origen de las personas que nos visitan, con más de dos millones de visitantes que dejaron en España 2.902 millones de euros. A continuación, figuran los turistas procedentes de Francia, con 1,5 millones de visitantes y un gasto de 1.465 millones de euros; Alemania, con 1,1 millones de turistas y un gasto de 1.575 millones de euros; y Estados Unidos, con más de medio millón de visitantes que generaron un gasto de 1.174 millones de euros.