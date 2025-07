Turismo de Andalucía lanza correos 'out of office' que tienen 'aje'

Que se enteren en tu oficina que no estás y que se note donde estás. Ésta es la idea que inspira una campaña que ha puesto en marcha Turismo de Andalucía, organismo dependiente de la Consejería de Turismo, para promocionar los viajes a ... esta comunidad. En un vídeo difundido a través de las redes sociales bajo el título «Andalucía Out of Office», se invita a los usuarios a utilizar una plataforma digital que cambia los aburridos mensajes que se envía automáticamente desde el correo electrónico cuando se está «fuera de la oficina» y de vacaciones por otros que venden la región en tono humorístico.

Como detalla el organismo en el vídeo, su intención es que todos aquellos profesionales que van a disfrutar sus vacaciones en Andalucía se lo transmitan a sus compañeros, clientes y colaboradores a través de textos personalizados y adaptados a los lugares donde se va a viajar. La campaña, que ha sido diseñada por la agencia Ernest, crea un portal web en el que los usuarios pueden descargar textos predefinidos en función del sitio que visiten. El procedimiento es tan sencillo como elegir una de las opciones ofrecidas y seleccionar el texto que mejor se ajusta al plan ideado. Tras introducir un correo electrónico y las fechas de sus vacaciones, recibirán unas instrucciones para configurar el mensaje en sus correos electrónicos. Hay mensajes para todos los gustos y todo tipo de usuarios con el denominador común de que tiene lo que en Andalucía se conoce como 'aje' o gracia. Así, mensajes sin alma como «Me ausentaré de la oficina hasta el día X», «Estoy fuera con acceso limitado al correo hasta el próximo día X», tras pasar por el filtro de Andalucía Out Of Office, se transforman en otros que utilizan los juegos de palabras para tratar de arrancar una sonrisa al destinatario. Ahí van algunos ejemplos. «Me pillas en Sevilla, así que no me pongas reuniones, ponme media de boquerones»; «Hoy cambio la alarma por la Alhambra. Nos vemos a la vuelta»; «Me pillas en Huelva. Te contesto cuando Huelva», o «Tengo una noticia buena y una cala. La buena es que estoy de vacaciones, y la cala, una maravilla». Los mensajes automáticos por ausencia existen casi desde los albores de Internet. En los ochenta ya se empleaban sistemas de correo electrónico interno como Xerox PARC, Lotus Notes o el primer Microsoft Mail, que difundía textos predefinidos. Recurrir a esta herramienta digital tiene otro aliciente para el usuarios. Los participantes entran en el sorteo de un fin de semana para dos personas que se alojará en alguno de los hoteles repartidos por la comunidad. Basta con acceder a la web andalucia.org/andalucia-out-of-office, seleccionar un mensaje de entre los que se proponen, instalarlo en el gestor de correo electrónico, hacer un pantallazo y compartirlo en el perfil de cada uno de Instagram o X mencionando a @viveandalucia.

