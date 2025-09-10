El Tribunal de Cuentas condena a la familia de Francisco Javier Guerrero a devolver 68.000 euros por dos 'intrusos' de un ERE

El Tribunal de Cuentas ha condenado a la familia de Francisco Javier Guerrero, el ex director de Trabajo de la Junta de Andalucía, fallecido en 2020, a indemnizar a la Junta con más de 68.000 euros por dos 'intrusos' que aparecieron en el ERE de la empresa sevillana Surcolor según ha señalado grupo Joly.

La sentencia dictada por la Sección de Enjuiciamiento considera a la viuda y a la hija del ex alto cargo como «responsables contables directos y solidiarios» y ordena el reintegro de esa cantidad junto al dueño de Surcolor, Antonio Manuel Bustamente León, y el consejero delegado, Manuel Rafael Castilla, tal y como ha destacado este medio.

El tribunal ha rechazado la demanda de la Junta de Andalucía, a la que se había adherido la Fiscalía, contra otras cinco personas contra las que se dirigía este procedimiento de reintegro por alcance, entre ellos el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y el 'conseguidor' de los ERE, Juan Lanzas.

La Junta había pedido el reintegro de más de un millón de euros, cantidad que se corresponde con el total de los pagos realizados con fondos públicos, más los intereses legales, pero ha sido ahora condenada al pago de las costas causadas en este procedimientos de los demandados que han sido exonerados de la responsabilidad contable.

Tras la muerte de Francisco Javier Guerrero, la Junta mantuvo sus pretensiones contra los herederos del ex director de Trabajo, siguiendo la Ley orgánica del Tribunal de Cuentas, donde se señala que «las responsabilidades, tanto directas como subsidiarias, se transmiten a los causahabientes de los responsables por la aceptación expresa o tácita de la herencia, pero sólo en la cuantía a que ascienda el importe líquido de la misma».

La familia de Guerrero aceptó la herencia 'a beneficio de inventario'

La familia de Guerrero, el cual murió sin hacer testamento, aceptaron la herencia 'a beneficio de inventario', provocando que responderían de las deudas exclusivamente con los bienes y derechos del inventario de la herencia y la responsabilidad de los herederos no se extiende más allá, quedando a salvo el patrimonio de éstos, lo que hace imposible que la Junta vaya a poder ejecutar la sentencia contra los familiares del ex alto cargo.

En la jurisdicción penal, la Audiencia de Sevilla condenó en enero de este año a dos ex altos cargos de la Junta, el propio Antonio Rivas y el ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera, y absolvió a otros tres ex altos cargos: el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, el ex viceconsejero Agustín Barberá y el ex director general de Trabajo Juan Márquez.

La sentencia dictada ahora por el Tribunal de Cuentas declara como hechos probados que en el año 2006 la empresa Surcolor llevó a cabo despidos individuales de 24 trabajadores que dieron lugar, a instancia de estos, a los correspondientes expedientes de conciliación ante el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación de Sevilla, que terminaron firmándose las correspondientes actas de conciliación en las que la empresa «reconocía la improcedencia del despido; manifestaba la imposibilidad de readmisión; y ofrecía al trabajador determinadas indemnizaciones, comprometiéndose la empresa a su pago por medio de una póliza colectiva de rentas, ofrecimiento que el trabajador aceptaba».

En esta póliza se incluyeron un total de 26 beneficiarios, ya que, además de los 24 ex trabajadores de Surcolor, se añadieron dos 'intrusos', que «nunca habían trabajado para la empresa»: Juan Manuel López Espada -también fallecido en 2021-, esposo de una concejal del PSOE de Camas- y José Antonio Márquez Sánchez, concuñado del ex delegado de Empleo Antonio Rivas. El coste de la prima de los dos intrusos ascendía a más de 190.000 euros y representaba un 6,91 por ciento del coste total de financiación de la prima, que superaba los 2,7 millones.

El importe total de los pagos ascendió a casi un millón de euros

El importe total de los pagos satisfechos con fondos públicos de la Junta para financiación la póliza de Surcolor ascendió a casi un millón de euros y respondía a los «compromisos adquiridos por don Francisco Javier Guerrero Benítez, mediante su carta dirigida a la citada aseguradora, de fecha 28 de junio de 2006».

Además, la sentencia considera probado que el dueño de Surcolor, Antonio Manuel Bustamante, «con pleno conocimiento de su contenido, autorizó la firma» de la póliza en la que se habían incluido como beneficiarios a los dos intrusos, firma que llevó a cabo el consejero delegado, Manuel Rafael Castilla Bustamante, también «con pleno conocimiento» de que figuraban en la misma las dos personas que nunca habían trabajado para la empresa.

Con respecto al ex delegado de Empleo Antonio Rivas, el Tribunal de Cuentas declara que su intervención en la ayuda sociolaboral a Surcolor fue «por completo ajena al ejercicio de sus funciones públicas como delegado provincial de la Consejería de Empleo, sin que dicha intervención incluyera ningún acto de gestión de fondos públicos en el ejercicio de dichas funciones».

La Junta pedía la declaración de su responsabilidad, al entender que en su condición de cargo público de la Consejería «indujo a Javier Guerrero a la inclusión indebida en la póliza de prejubilación de José Antonio Márquez Sánchez y Juan Manuel López Espada, por la sola razón de su militancia política (pues eran los tres miembros de la agrupación del PSOE de Camas) y de su parentesco (pues uno de los indebidos beneficiarios era concuñado de Rivas), cooperando con todo ello a la comisión del menoscabo de los fondos defraudados».

El papel de Juan Lanzas en este proceso

Sobre Juan Lanzas, la sentencia llega a la conclusión de que «no tenía ningún vínculo jurídico funcionarial, laboral ni contractual con la Junta de Andalucía en cuya virtud se le hubieran transferido funciones de gestión de fondos públicos, ni fue perceptor de la ayuda concedida», y lo mismo dice con respecto a los 'intrusos' -uno de los cuales la demanda se dirigía contra su heredero- y a un abogado que intervenía en la tramitación de las pólizas.

La demanda de la Junta por este procedimiento se remonta a febrero de 2019 y en la misma la Administración autonómica solicitaba que se declarar a los demandados responsables contables directos y solidarios de dicho alcance, condenándolos al reintegro del más del millón de euros, cuantía en la que cifraba «el daño causado a los fondos públicos».