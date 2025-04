El Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso del PSOE contra el decreto de simplificación de la Junta de Andalucía

El recurso presentado por 50 senadores del PSOE contra el cuarto decreto-ley de simplificación de la Junta de Andalucía, una de las medidas estrella de esta legislatura, ha sido admitido a trámite por el Tribunal Constitucional. Esta iniciativa, promovida por el secretario general ... del PSOE-A, Juan Espadas, apuntaba específicamente a un «uso indebido» de la fórmula del decreto ley por parte del Consejo de Gobierno para una iniciativa legislativa que revisa a 176 normas, 53 leyes, 95 decretos y 28 órdenes para reducir trámites y favorecer la actividad económica.

El recurso sostiene que el decreto impugnado podría, entre otras cuestiones, infringir el artículo 110 del Estatuto de Autonomía de Andalucía «por la falta de presupuesto habilitante para la utilización del decreto ley y por la posible vulneración de los límites materiales». Esto ha sido suficiente para que el recurso sea admitido y por tanto lo analice el Alto Tribunal en profundidad. No obstante, esto no tiene efectos sobre su aplicación, ya que no supone una suspensión cautelar.

El ponente de esta iniciativa presentada por el PSOE es el ex ministro de Justicia y exdiputado del PP por Cádiz, Juan Carlos Campo, quien también ocupó puestos en la Junta de Andalucía como director general para las Relaciones con la Administración de Justicia y secretario general de Relaciones con el Parlamento.

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha subrayado que esta admisión a trámite constata que «el presidente andaluz ha ido a reducir y precarizar el ordenamiento jurídico en Andalucía con intereses que no se justifican desde el punto de vista de un mejor servicio de la Administración a los interesados sino para eludir determinados controles y reducir las garantías jurídicas de la Administración andaluza».